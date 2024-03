Poéticas De La Contemplación. Maestros Paisajistas Del Munal Llega Al Festival Cultural De La Paz En Zacatecas

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), invitan a la exposición Poética de la contemplación. Maestros paisajistas del Museo Nacional de Arte, en el marco del Festival Cultural de la Paz 2024, que se realizará del 23 de marzo al 16 de junio, en el Antiguo Templo de San Agustín, en Zacatecas.

La exhibición está integrada por 24 importantes piezas de arte moderno y que son del acervo del recinto de la Red de Museos Inbal. La llegada de esta muestra al estado de Zacatecas resulta un evento importante, pues la ciudad se revestirá de color y paisajes, al ser uno de los bastiones novohispanos más reconocidos en el Camino Real de Tierra Adentro, una de las rutas más importantes que unieron a la corona española con sus dominios norteños en América.

En la muestra destacan obras de José María Velasco, máximo representante del paisajismo nacional, así como de Luis Coto, Mateo Herrera, Cleofas Almanza, Dr. Atl, Joaquín Clausell y Diego Rivera, entre otros importantes maestros, quienes ayudaron a forjar la visión nacionalista de México.

Poéticas de la contemplación. Maestros paisajistas del Munal, albergará un espacio educativo, en el cual los visitantes podrán tener un acercamiento a algunas características del paisajismo desde la visión de los pintores y crearán sus propias obras de arte inspiradas en el recorrido.

El Antiguo Templo de San Agustín está ubicado en Plaza de San Agustín, Miguel Auza s/n, Zacatecas Centro. El horario de visita es de martes a domingo a partir de las 10:00 y hasta las 17:00 h y, por única ocasión, se encontrará abierto el lunes 25 de marzo. La entrada es gratuita.

