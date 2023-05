Photos: La OSN Presentó Su Programa 14 Con Obras De Blas Galindo Wagner, Claudia Herrerías Y Strauss

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) conmemoró el 30 aniversario luctuoso del compositor mexicano Blas Galindo y el 210 aniversario del natalicio y 140 aniversario luctuoso del alemán Richard Wagner en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

“Aceptando la invitación que me hizo Ana Sokolov (sic) a fines de 1939 para que colaborara con ella en la realización de un ballet mexicano, me dediqué a escribir tres trozos musicales que fueron representados en el Palacio de Bellas Artes en marzo de 1940 con el subtítulo de Entre sombras anda el fuego.

“Posteriormente, para darle a la obra mayor unidad musical, le antepuse una introducción, un preludio y un interludio con elementos de los tres preludios escritos primeramente”.

El texto anterior fue elaborado por Blas Galindo con motivo del estreno de la suite del ballet Entre sombras anda el fuego, el 21 de noviembre de 1940 y, como el propio compositor menciona, los tres preludios para orquesta fueron estrenados previamente en marzo del mismo año.

Para conmemorar el 30 aniversario luctuoso de Blas Galindo, la OSN interpretó los tres preludios para orquesta Entre sombras anda el fuego, creados por el compositor, director de orquesta y profesor, perteneciente al “Grupo de los cuatro”, al lado de Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras y José Pablo Moncayo.

La OSN también conmemoró el 210 aniversario del natalicio y 140 aniversario luctuoso de Richard Wagner, con la interpretación de las Canciones de Mathilde Wesendonck, WWV91 22.

Las cinco canciones fueron publicadas en 1862 por la casa editora Schott Hijo en Mainz, con el título de Cinco poemas para una voz femenina, y con los títulos definitivos de las canciones.

“Un dato importante respecto a las Canciones de Wesendonck -señala Juan Arturo Brennan- es el hecho de que dos de ellas, Ensueños y En el invernadero fueron concebidas por Wagner como bosquejos para su ópera Tristán e Isolda. Y más tarde, Wagner hizo un arreglo de Ensueños para violín y pequeña orquesta.

En esta ocasión la OSN contó con la participación solista de la mezzosoprano Cassandra Zoé Velasco, cuyo repertorio abarca del barroco al contemporáneo, lo que le ha permitido colaborar en las Premieres Mundiales de algunos de los compositores más celebrados de la actualidad en trabajos como Jonah and the Whale, de Jack Perla; El pasado nunca se termina y Cruzar la cara de la Luna, de Leonard Foglia, y Hometown to the World, de Laura Kaminsky.

Por sus interpretaciones, Cassandra ha sido elogiada como “maravillosa voz, dulce y suave como el chocolate” y “voz poderosamente expresiva y convincente, firme y homogéneamente producida en un rango enorme y con envidiable coloratura”.

El programa también incluyó las obras El barco, de Claudia Herrerías, y Don Juan Op. 20, de Richard Strauss, en todos los casos bajo la dirección de Ludwig Carrasco.

El programa de la principal agrupación musical del Inbal se repetirá el domingo 28, a las 12:15, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.