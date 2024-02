Participaron En La Segunda Sesión Las Obras Finalistas Del Premio Nacional De Danza Guillermo Arriaga 2023

Desde hace cuatro décadas, México es testigo de la contienda coreográfica contemporánea más importante dentro de la historia de la danza en nuestro país: el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal). Durante dos fines de semana, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, se presentan las obras finales de este importante certamen en su edición 2023.

El certamen es organizado por el Inbal y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con el propósito de fomentar y difundir la creación coreográfica contemporánea de quienes han encontrado en el lenguaje del cuerpo en movimiento su forma de expresión y comunicación. El programa se repetirá el sábado 24 a las 19:00 y domingo 25 de febrero a las 18:00 horas.

Obras como Fire on the Mountain, Lovers on the Bridge, a cargo de la dupla carlaxguillermo (Ciudad de México); La oveja y el lobo, con dirección y coreografía de Paola Reyes (Ciudad de México); y Transmigración(es), de la agrupación Estudio 28 (Veracruz) con dirección y coreografía de María Castañeda Rose y Rodrigo Angoitia Guerrero, son las obras que se presentaron en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo como parte del ciclo de obras finalistas del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2023.

Fire on the Mountain, Lovers on the Bridge es una pieza que expone la relación entre dos cuerpos en movimiento y el sonido de sus voces al ser manipuladas por autotune, una herramienta utilizada frecuentemente en la producción musical.

A partir de esta convivencia e inspirados por los ritmos y las relaciones corporales generadas por el reggaetón, los coreógrafos e intérpretes Carla Segovia y Guillermo Aguilar construyeron un universo que refleja una necesidad de componer sonoridades y crear efectos vocales que impulsen el movimiento de sus cuerpos.

A través de estos elementos, Fire on the Mountain, Lovers on the Bridge cuestiona la controversia e impacto global del mencionado género musical e intenta desdibujar los límites entre pieza de danza y concierto para unirlos en uno.

Posteriormente se presentó La oveja y el lobo, obra de danza contemporánea con dirección y coreografía de Paola Reyes, la cual fusiona el movimiento abstracto con teatralidad para explorar la intensidad de un vínculo tóxico y el desdoblamiento emocional resultante.

La trama se desarrolla desde la perspectiva de un personaje que nunca aparece físicamente en escena, convirtiendo el entorno en el reflejo de su mente perturbada. La obra se sumerge en los mecanismos sicológicos desencadenados por el dolor, utilizando personajes metafóricos interpretados por un trío de bailarinas.

A través de la narrativa se cuenta la historia de la oveja, y su perspectiva del pasado con el lobo, ilustrando su dependencia a esta dinámica de poder y deseo. Un tercer personaje deambula en escena para hacer evidente la evolución de la tristeza.

El programa concluyó con la interpretación de Transmigración(es), a cargo de la agrupación Estudio 28 (Veracruz) con dirección y coreografía de María Castañeda Rose y Rodrigo Angoitia. El montaje plantea el devenir de los individuos como una secuencia continua de transformaciones que evocan el fluir de un río.

Transmigración(es) surgió de la inquietud por desarrollar una obra que sintetizara el flujo de la naturaleza y de los seres vivientes como un río unitario en una forma que narra la génesis y la transformación de la materia para generar la vida en todas sus variantes, haciendo énfasis en la dualidad femenino-masculino de la naturaleza, el cuerpo humano y en la figura mítica del árbol como ser viviente que reúne a la tierra y el cielo.

