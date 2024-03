Participa La Escuela Nacional De Danza Folklórica En La Expo Doha De Qatar

Como parte de la delegación mexicana, encabezada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), un representativo de la Compañía de Danza de la Escuela Nacional de Danza Folklórica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) viajó a Qatar para participar en la muestra artística en el Día Nacional de México, en el marco de la Expo Doha 2023-2024, celebrado el 26 y 27 de febrero en el país árabe.

El repertorio elegido para este evento constó de sones y jarabes de Jalisco, sones jarochos de Veracuz y la interpretación de huapangos estilo tamaulipeco, tres géneros dancísticos-musicales significativos y representativos de México.

La participación del representativo se logró en coordinación con el secretario de Sagarpa, Víctor Villalobos Arámbula, y el embajador de México en Qatar, José Guillermo Ordorica Robles, quienes encabezaron el pabellón donde se expuso la cultura y los productos agroalimentarios provenientes del territorio nacional.

La Compañía de Danza de la ENDF fue fundada en 2018. Está integrada por estudiantes, egresadas y egresados destacados de la Licenciatura en Danza Folklórica, teniendo como objetivo encausar a sus bailarines al ejercicio del hecho escénico de la danza folclórica que comprende la práctica dancística, los departamentos de producción, con sus áreas que lo integran, y de gestión para fomentar en ellos la profesionalización de su actividad.

La Escuela Nacional de Danza Folklórica, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), ofrece educación de nivel superior, se aboca al estudio y enseñanza del patrimonio inmaterial dancístico de México, reconoce en la memoria cultural y las tradiciones la consolidación de la danza folclórica como una expresión artística que contribuye significativamente al desarrollo cultural del país.

