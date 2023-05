Obtiene Gonzalo Celorio El Premio Xavier Villaurrutia De Escritores Para Escritores 2022 Por Mentideros De La Memoria

Sobre el título de la obra, Celorio explicó: "Un mentidero es un lugar donde la gente se reúne a especular, fundamentalmente; no deja de tener un cierto sentido de chisme. Un mentidero también se entiende como un espacio público, es una referencia espacial, es como un ágora donde la gente se reúne a conversar, a sospechar, a idear, y esto es lo que hago en este libro; en sí mismo es un espacio en donde hay especulaciones, imaginaciones y recreaciones de textos literarios", finalizó el autor.

"Que un jurado haya considerado que mi libro fue el mejor de los que se publicaron el año pasado y que concursaron en este premio me resulta muy gratificante, pues representa un gran estímulo; es un premio que recibo a una edad ya tardía, en un momento en el que ya tengo una larga trayectoria y, aunque sea un premio dedicado a un libro en particular, creo que el jurado también pudo haber considerado una larga trayectoria, de muchos años dedicados a la literatura", refirió.