Novia que te vea serÃ¡ comentada por su autora, Rosa NissÃ¡n

La cinta Novia que te vea (México, 1993), ópera prima de Guita Schyfter basada en la novela homónima de Rosa Nissán, será proyectada y posteriormente comentada por la propia Nissán, hoy a las 18:00 en la Sala 4 de la Cineteca Nacional, como parte del ciclo Charlas de cine y literatura: Migración y exilio de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

La también coguionista de la película narrará algunas anécdotas sobre su participación en la realización de la misma. "Con gusto contaré un poco cómo fue para mí el proceso de filmación. Esperaré a que el público me pregunte y, si no es así, platicaré sobre mi intervención", indicó la autora de Las tierras prometidas.

"Cuando me llamó Guita Schyfter para ver si me interesaba el proyecto, me dio un miedo terrible porque todavía no salía el libro, porque aún no lo veía físicamente. Todo comenzó cuando le dijo a Elena Poniatowska que estaba buscando una novela sobre la comunidad judía, y le respondió que estaba por salir mi libro. Entonces Guita me buscó y me lo propuso, pero me dio horror porque era mi primera novela.

"El miedo radicaba en el sentido de que es una novela familiar, en gran parte, y además comunitaria. Entonces sentí algo de susto. Al principio no me gustó la idea. Me daba miedo que mi familia sintiera ventilada su intimidad, pero luego pasó esa sensación. Recuerdo que mi hermana, cuando leyó la novela antes de que se publicara, me preguntó: '¿A quién le va a interesar si son puros chismes de la familia?'.

"También temía porque pensaba que vería a mi abuelito amplificado en la pantalla grande. Me imaginaba a la familia enojada porque el cine agranda las imágenes, pero la verdad fue una aventura muy linda. Valió la pena; estuvo llena de experiencias muy bonitas difíciles, pero son más las bonitas.

"La primera vez que vi la película fue en un cine comercial, en el Latino. Me paré sobre Paseo de la Reforma y vi que la marquesina decía Novia que te vea. Me dije: '¡No puede ser, es mi libro!'".

La novela de Rosa Nissán aborda las vivencias de una minoría cultural, tema poco explorado por el cine mexicano. Narra la historia sobre la amistad de dos jóvenes judías: una sefardita de origen turco y la otra askenazi, de padres centroeuropeos. Ambas buscan encontrar una identidad que concilie sus orígenes judíos con su nacionalidad.





