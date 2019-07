Museo de Arte de Ciudad JuÃ¡rez reÃºne ciencia y arte en el taller PrÃ¡cticas extendidas para Planetario

La ciencia y el arte se fusionarán en el proyecto Prácticas extendidas para Planetario, a través del cual se crearán imágenes 4D en un formato de proyección inmersivo y poliangular. La actividad se llevará a cabo del 19 al 23 de agosto en el Museo de Arte de Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

En el taller de carácter gratuito se podrán experimentar y adquirir conocimientos sobre las posibilidades técnicas necesarias para la creación de piezas audiovisuales destinadas a su presentación en un planetario de autoconstrucción. Podrán participar personas mayores de 18 años, afines a las artes visuales, diseño, fotografía, educación, ciencias exactas y sociales.

Las prácticas serán impartidas por el artista Alejandro Casales y permitirán un acercamiento a las ideas plásticas y visuales más importantes de la pintura y a una visión científica que conduzca a la realización de un proyecto equidistante, desde su creación hasta su producción final.

La actividad fomentará la creación desde un formato que ha sido poco explorado en las artes, además de vincular el estudio del dibujo y la perspectiva poliangular con el uso de nuevas tecnologías, las cuales permiten alcances visuales y múltiples posibilidades de interacción con distintas disciplinas científicas.

La finalidad es llevar a cabo un proceso de aprendizaje durante cinco sesiones, con duración de tres horas cada una, divididas de la siguiente manera:

Sesión 1: El escenario y las tecnologías aplicadas al trabajo en planetarios; sesión 2: La astronomía, el planetario y las tecnologías aplicadas a la arquitectura de cúpulas de un icosaedro; la tres corresponde a: Domo poliangular: la cuatro: Aspectos técnicos de una envolvente, hardware y software e integración, y la última: Muestra del trabajo final.

El taller Prácticas extendidas para Planetario surgió en el marco del Día Internacional de la Luz declarado por la UNESCO el 16 de mayo de 2018. Por ello, el recinto del INBAL continúa valorando la importancia de la luz y la función que cumple en la ciencia, la cultura, el arte, la educación y el desarrollo sostenible.

El artista plástico Alejandro Casales, con especialidad en Multimedia, obtuvo el título a nivel posgrado en gestión cultural. Se ha desarrollado como creativo en la iniciativa privada y en áreas culturales de gobiernos locales y federales, promoviendo actividades artísticas; además ha sido monitor académico para educación a distancia y para la divulgación de sistemas tecnológicos de educación artística, desarrolla aplicaciones digitales para bibliotecas de la Ciudad de México e intervenciones artísticas para reconstruir ciudadanía en diferentes espacios artísticos y culturales.

También ha creado plataformas educativas para compañías editoriales, de comunicación para televisión privada y, de manera personal, ha desarrollado plataformas informativas para sus intervenciones sonoras en el INBAL.

Es gestor y director artístico de la Muestra de Música Visual en México, además de presentar conciertos para distintos ensambles de cámara y multimedia, y de exponer su obra visual en distintos espacios artísticos y colecciones privadas del mundo.

Se ha presentado en conferencias en América Latina: Argentina, Cuba, Colombia y Brasil. Entre los reconocimientos obtenidos destacan el Premio Nacional Visiones Sonoras-Yamaha, México 2007; Casa Serra Sucesores, Production Grant, México 2007; Mención de honor en el Primer Concurso Latinoamericano de Composición Electroacústica G. Becerra Smith, Chile 2010; Certificate of Merit Award in Computer Music at VI International WOCMAT, University of Taiwan & Taiwan Computer Music Association, Taiwán 2010; Tercer premio Prix Internacional Luigi Russolo-Rossana Maggia, Italia 2011; Mención de honor en el XII Concurso Nacional de Video, México 2014.

Para mayor información e inscripciones a Prácticas extendidas para Planetario es indispensable contactar al Museo de Arte de Ciudad Juárez por medio de museodearte.cdjuarez@gmail.com





