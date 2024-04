Mujeres Plasman Sus Memorias A Través Del Taller Libro Bordado

Get Access To Every Broadway Story



El Laboratorio Arte Alameda (LAA), perteneciente a la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), será sede del taller Libro bordado, proyecto de un libro colectivo que reúne las vivencias, experiencias y memorias de cada una de las mujeres participantes.

La actividad se realizará el jueves 25 de abril, de 16:00 a 18:00 h, en el Atrio del LAA, ubicado en Dr. Mora 7, Centro Histórico. El cupo está limitado a 15 personas, con registro previo en info.artealameda@gmail.com.

Se trata de una actividad gratuita, impartida por el equipo de mediación del recinto del Inbal, en la que cada colaboradora estampa y borda una de las páginas del libro para contar su propia historia. El proyecto se realiza a finales de cada mes en diversos recintos y permite intercambiar las páginas con otras mujeres que intervienen en las creaciones.

Dentro de las características del ejemplar bordado es preciso señalar que cada página mide 30X30, ya con bastilla y la propuesta es que primero se haga la estampa del diseño o dibujo para lo cual se cuenta con el apoyo de Alma Laura Amaya, responsable del área de Mediación y Servicios Educativos del Museo Nacional de la Estampa (Munae).

Las personas interesadas pueden acudir al Munae, ubicado en Av. Hidalgo 39, Centro Histórico, de martes a domingo de 10:00 a 16:00 h, pero es preciso informar previamente, en donde la tallerista les ayudará a elaborar el diseño o hacer los ajustes necesarios, para luego proceder al bordado en el taller del LAA, en donde las participantes podrán compartir saberes y explorar las posibilidades del bordado como un medio para construir memoria.

