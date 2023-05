Mostrarán El Inbal Y La Universidad De California La Diversidad Musical De China E India

Para más información de la agenda, visita la página web del Cenidim: Click Here .

El concierto, que se llevará a cabo en el Auditorio Blas Galindo, el 24 de mayo a las 18:00 horas, estará también a cargo de Abhiman Kaushal y Chi Li, ella será acompañada de sus estudiantes Selina Shitong Li, en la pipa, y Anthony C Lam, en el erhu y el dizi; además, se contará con la participación del profesor de la UCLA, Steven Loza, y el investigador del Cenidim, José Antonio Robles Cahero, quienes se encargarán de presentar y contextualizar la música para el público. La actividad será de libre acceso.