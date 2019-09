Los actores Manuel Ojeda y Jorge Pondal revivieron recuerdos y la amistad de dos amigos en la Sala Manuel M. Ponce

Irónica, divertida y a la vez nostálgica, resultó la lectura del fragmento de la novela Administración de Duelo, S. A., del poeta y narrador mexicano Daniel Leyva, en voz de los primeros actores Manuel Ojeda y Jorge Pondal, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, este domingo en el contexto del programa Leo... luego existo, organizado por Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Los personajes: dos amigos que confrontan recuerdos, experiencias y puntos de vista, abrieron un espacio de identificación, con los cuales el público iba de la risa discreta a la carcajada suelta al reconocer las contradicciones del ser humano.

"La última vez que este texto se presentó en este programa estaba inédito, ahora ya está en librerías", señaló el autor durante la charla posterior a la lectura en la que también recordó los inicios del programa Lectura en voz alta del INBAL.

Leyva reflexionó acerca de su recorrido vital, de su relación con la literatura y la existencia. "Existe el lector al leer el libro, existe el autor cuando es leído y existe el libro porque es leído. Esa es la pluralidad que hay en la literatura".

El narrador comentó que su trayecto de vida ha sido dentro de la memoria y en una especie de doble existencia: "Esto me viene desde la infancia, porque soy de una familia que llegó al país por el exilio español. Cuando estaba en casa, se hablaba de España y a mi abuela le gustaba leer literatura española y escuchar a Joselito, lo cual nunca le agradecí, pero cuando salía a la calle para ir al colegio, mi otro yo estaba en México.

"Esto me pasó también cuando vivía en Francia, donde pensaba mucho en México. Luego, cuando trabajé en la Embajada de México en Bruselas, dentro del organismo me sentía en el país, pero al salir me daba cuenta de que estaba en otro lugar. En estos años recientes lo que me consuela pensar es que cuando muera, mi otro yo estará aquí, con los lectores y en la memoria de las personas que compartimos hoy esta lectura".

Administración de Duelo, S. A., narra la historia de un hombre que acaba de recuperar la conciencia en un hospital. No sabe quién es ni qué le sucedió, no se puede mover ni puede hablar. De pronto escucha la voz de un amigo argentino de su juventud, con quien, además de oponer de forma socarrona su idiosincrasia, se embarcará en un viaje por la memoria y el reconocimiento.

La lectura fue coronada por los actores con una breve selección de la poesía de Leyva, "excelentes poemas", describió Manuel Ojeda, quien leyó Lágrimas, de la antología Poemas del cuerpo vencido. Por su parte, Jorge Pondal leyó Dos odas marinas 1 y Dos odas marinas 2. La lectura, sensible hasta el final, recibió una fuerte ovación.

El poeta y narrador Daniel Leyva nació en la Ciudad de México el 28 de julio de 1949. Estudió Letras, con especialización en Pedagogía, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y Literatura española y latinoamericana en la Universidad de París.

Ha obtenido reconocimientos como el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores (por Crispal), el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero (por Una piñata llena de memoria) y el grado de Comendador de la Orden del rey Leopoldo II de Bélgica.





