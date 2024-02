La Red De Museos Inbal Participa En La Noche De Museos Con Conciertos, Charlas, Visitas Guiadas Y Performance

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Red de Museos Inbal, invitan al público a disfrutar de las múltiples actividades que conforman la cartelera de la segunda Noche de Museos de 2024.

En esta ocasión el Proyecto Siqueiros La Tallera tendrá la charla Déjà vu: Espacios para la alteridad, sobre el concepto de alteridad y su relación con el entorno cotidiano, la cual estará a cargo de Javier Tapia, responsable del área de educación del recinto. Posteriormente, se llevará a cabo un recorrido por la sala principal del museo, el jardín y la librería, espacios donde las y los participantes también efectuarán ejercicios de mímica, imitación, así como de escritura con el objetivo de reflexionar sobre la identidad, la diferencia y la empatía. La cita es a las 18:00 horas en Venus 52, colonia Jardines de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos.

Laboratorio Arte Alameda tendrá un horario extendido de la exposición Pedro Lasch: Entre líneas / Between the Lines a partir de las 17:00 horas. La muestra cuenta con más de 100 piezas que exploran el arte como herramienta, desplazamiento, juego y ficción para invitar al público a conectar con la obra pictórica, escultórica y de medios múltiples desarrollada por el artista desde los años noventa hasta el presente.

El taller y visita guiada El paisaje de los afectos se realizará en el Museo Nacional de San Carlos, en el marco de la exposición Pintar en femenino, a partir de las 18:00 horas. Se trata de una serie de recorridos acompañados de una actividad plástica dedicada a la obra de Rosario Cabrera. El registro para ser parte de la actividad se realiza en mnsancarlos.inba.gob.mx/cabrera.

En el Museo Nacional de la Estampa se presentará la carpeta Incidentes melódicos de la artista Patricia Soriano, en la que se contará con la participación de la expositora, Hermann Bellinghausen, Leonel Sagahon y Felipe Rodríguez. Esta actividad rinde homenaje a la obra Mundo irracional, del libro de Juan de la Cabada. La cita es partir de las 18: 30 horas.

El Museo del Palacio de Bellas Artes tendrá las siguientes visitas guiadas: Historia y arquitectura del Palacio de Bellas Artes, 18:00 y 19:00 horas; Murales del Palacio de Bellas Artes, 19:30 y 20:00 horas y Mexichrome. Fotografía y color en México, 18:00, 19:00 y 20:00 horas. La entrada es libre con un cupo de 25 personas por horario.

Además, llevará a cabo el concierto El limbo y otras dimensiones del Grupo Ärgan a las 19:00 horas en el Área de Murales, con cupo limitado a 80 personas. Finalmente, las actividades mediadas Construyendo la imagen: tú decides el color y Mirar en capas: en la luz, el color, empezarán a las 19:30 horas. Para conocer los detalles visita las redes sociales del recinto.

El Museo Mural Diego Rivera realizará la presentación del libro Pulque o de la embriaguez sagrada, que plasma la investigación del italiano Giorgio Samorini y del Museo del Pulque y Las Pulquerías. El cupo es limitado a 80 personas y contará con la participación de Luis Salgado, director del Museo del Pulque y las Pulquerías y el Trío Los Chilanguenses. La cita es partir de las 18:30 horas.

En Ex Teresa Arte Actual tendrá lugar el concierto Volta. Música experimental y arte sonoro, con Alina Maldonado, Dora Bartilotti y Emilio Gómez Ruiz, actividad que forma parte de una serie de conciertos experimentales en el que involucran performance, escultura sonora, intervención y creación de nuevas interfaces entre técnicas para producir un recorrido lleno de sonidos inquietantes y acciones sónicas. La actividad iniciará a las 19:00 horas y el cupo es de 250 personas.

El Museo Nacional de Arte iniciará sus actividades a partir de las 19:00 horas, dentro de las que se encuentra la visita guiada por la exposición Santos Balmori. La huella indeleble, impartida por Emmanuel Ortiz y Andrea García, equipo de curaduría del Munal. También se llevará a cabo la visita dramatizada: #50AñosSinSiqueiros, con el Grupo Teatro Itinerante, en el marco del 50 aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros, con cupo limitado a 80 personas.

De igual manera, ofrecerá un recorrido guiado por dos de sus muestras permanentes: Territorio ideal. José María Velasco y De la piedra al barro. Gliptoteca. El equipo de Munal+Educa, ofrecerá una visita guiada por la exposición Transmutaciones. Rodrigo Pimentel, además realizará una cita a ciegas con obras del Munal.

En el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo se dará el segundo picnic nocturno para conocer los avances de la rehabilitación del espacio a partir de las 18:00 horas. Cupo limitado a 25 personas y el registro es a través del correo medr.difusion@inba.gob.mx.

El Museo de Arte Moderno compartirá un recorrido perfomanceado por la exposición Poéticas feministas, de Ana Victoria Jiménez/ Alicia D' Amico, a cargo de Mónica Mayer, artista visual y pionera en el arte feminista en México, que iniciará a las 19:00 horas.

El Museo Tamayo tendrá Noches de jazz, con la presentación de Lucas Martínez Project, una iniciativa que busca generar experiencias musicales acercando nuevos públicos interesados en el arte contemporáneo y el jazz latinoamericano. Los boletos están disponibles en: https://noche-de-jazz-2024-lucas-martinez-project.boletia.com.

Finalmente, el Museo de Arte de Ciudad Juárez realizará una visita guiada en la Bienal fronteriza 2024, donde 34 artistas presentan propuestas artísticas que reflejan la identidad única de la región. La cita es a las 18:00 horas y contará con la participación de Angélica Pérez. La entrada es libre con cupo limitado a 20 personas y no requiere registro previo.

