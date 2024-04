La Orquesta Sinfónica Nacional Abre El 58 Festival Internacional De Órgano De Morelia Alfonso Vega Núñez

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federa, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) y el Festival Internacional de Órgano de Morelia (FIOM) Alfonso Vega Núñez anunciaron los conciertos de apertura, Diálogos, que se llevarán a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el próximo 19 y 20 de abril, los cuales tendrán como invitado al organista titular de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre de París, Francia, Gabriel Marghieri.

En conferencia de prensa, el director de la OSN, Ludwig Carrasco, quien estuvo acompañado por el director del FIOM, Juan Bosco, así como las secretarias de Cultura de Michoacán y de la ciudad de Morelia, Tamara Sosa y Fátima Chávez, respectivamente, explicó que estos conciertos son la segunda colaboración con el FIOM y se enmarca en el ciclo Expediente Brahms, donde se tocará la Cuarta Sinfonía del compositor alemán.

“Los conciertos se titulan Diálogos, se está usando este concepto como hilo conductor, porque estamos dialogando entre dos instituciones muy importantes, el Inbal y el Festival Internacional de Órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez, referente a nivel internacional respecto al repertorio y al instrumento.

“Como sabemos, somos uno de los pocos países a nivel mundial que tenemos un gran patrimonio en órganos históricos, en órganos tubulares, y es una riqueza que el festival quiere difundir, como nosotros, la OSN, ya que es un instrumento que no aparece muy frecuentemente en las programaciones musicales, sobre todo en las de la Ciudad de México”.

Sobre la colaboración con el organista francés Gabriel Marghieri, explicó que se interpretará la Sinfonía núm. 1, Op. 42 para órgano y orquesta de Félix-Alexandre Guilmant, la cual se tocará con el órgano del Palacio de Bellas Artes: “Es una sinfonía concertante, donde el órgano y la orquesta se complementan. Es de una riqueza sonora espectacular, entra con un solo majestuoso de órgano, que responde la orquesta con, prácticamente, unos golpes muy ricos que cierran la introducción”.

Si al piano se le considera el rey de los instrumentos, el órgano debe ser el emperador, porque tiene una gran riqueza sonora, expresó al agregar que esta es una buena oportunidad para que el público conozca sus sonoridades.

“Es impresionante escuchar este instrumento en su capacidad total de sonido, y esta obra lo explora muy bien, porque Guilmant conocía bien el instrumento. Los franceses son muy conocidos por las texturas y la riqueza orquestal, lo cual se puede comprobar con esta obra, pero además es muy expresiva, porque tiene momentos muy íntimos. Será un verdadero descubrimiento para el público”.

Detalló que los conciertos abrirán con Ritual, obra de Manuel Enríquez, a 30 años de su fallecimiento, que se conmemoran este 26 de abril: “Se va a estrenar una nueva edición de la partitura orquestal, la cual fue realizada por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim).

“Es una obra aleatoria, como era un poco la característica del maestro, la cual es una partitura perfectamente escrita, pero solo nos provee de elementos para que los músicos la lleven con creatividad. Es una obra que en cada audición es completamente distinta, porque implica un proceso creativo y nos da cierta libertad para que los músicos y el director formemos las frases, por decirlo de alguna manera, según nuestra propia perspectiva, experiencia y creatividad en ese momento. Esta es una de las grandes virtudes de esta pieza”.

Agregó que los conciertos cerrarán con la Cuarta Sinfonía, de Johannes Brahms, compuesta entre 1884 y 1885 en Mürzzuschlag: “Las tres piezas se complementan para conformar un platillo muy rico para el público”. Advirtió que este concierto alienta las colaboraciones con diversas instituciones y orquestas, en el interés no solo de llegar a otras entidades del país, sino de que éstas se presenten en el máximo recinto cultural del país en un diálogo fructífero con la OSN.

Juan Bosco expresó que “nos llena de orgullo iniciar las actividades del 58 aniversario del Festival Internacional de Órgano de Morelia, el cual es el primer festival cultural de América, con 57 ediciones ininterrumpidas. Este año iniciamos las actividades en conmemoración del natalicio de su fundador Alfonso Vega Núñez, quien consideró la promoción cultural como un instrumento de paz.

Adelantó que este año, el FIOM tendrá una presencia importante en París, Francia, donde se ofrecerán conciertos tanto en la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, así como en la Torre Eiffel, los cuales coinciden con la celebración de los Juegos Olímpicos y de la ciudad.

Por su parte, las titulares de Cultura coincidieron que este festival es uno de los más importantes del país, el cual trasciende fronteras para llevar la presencia de Morelia al mundo, pero también para vincular talentos e instituciones. Asimismo, recordaron que la ciudad está considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y su catedral conserva uno de los órganos más importantes del país.

Los conciertos se llevarán a cabo el próximo viernes 19 y domingo 21 de abril a las 20:00 h y 12:15 h, respectivamente, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

