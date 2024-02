La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Y El Pianista Mauricio Nader Dieron Realce A Armonías Sin Fronteras

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) la noche del jueves ofreció un concierto, en el cual también participó el pianista mexicano Mauricio Nader, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Con el título Armonías sin fronteras, el programa estuvo integrado de tres obras: Concierto para piano, de Manuel M. Ponce; Concierto Grosso Palladio, de Karl Jenkins; y Gran fuga, de Ludwig van Beethoven, las cuales emotivamente interpretadas por cada integrante de la agrupación dirigida por Luis Manuel Sánchez.

El pianista mexicano Mauricio Nader participó como solista en la primera composición. Se trata de una obra difícil de ejecutar, ya que va del vértigo a la pasibilidad. Pero el reconocido pianista se ganó los aplausos de los asistentes.

La pieza de Manuel M. Ponce, creada en 1911, tiene una encantadora estructura y los tres movimientos son una auténtica irrupción en lo cotidiano.

Noche de fiesta para Mauricio Náder, tras su ejecución al piano recibió un prolongado aplauso y recibió una grata sorpresa: la OCBA le interpretó Las Mañanitas, por su cumpleaños. Incluso él mismo tocó algunas partes en el piano. Posteriormente, el pianista interpretó una serenata de Schubert.

El Concierto grosso Palladio, de Jenkins, fue todo lo contrario. Es una pieza que bien podría ser la banda sonora de una película de aventuras o de acción, al estilo El señor de los anillos. Compuesta en 1995, la obra no ha perdido frescura y fue dedicada al arquitecto italiano renacentista Andrea Palladio. Sus 3 movimientos son una oda a su creación.

Al final, la OCBA interpretó majestuosamente la Gran fuga, del genio alemán Ludwig van Beethoven. A casi 200 años de su creación, la obra está llena de dificultades técnicas y de múltiples sentimientos.

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes continuará acercando a su público obras de grandes compositores y se presentará con el mismo programa el domingo 25 de febrero, a las 12:00 horas en el Conservatorio Nacional de Música, en Presidente Masaryk núm. 582, colonia Polanco.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.