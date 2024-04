La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Recordará Al Compositor Manuel Enríquez En Su 30° Aniversario Luctuoso

Enter Your Email to Unlock This Article



La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) presenta su noveno programa de la primera temporada 2024 con el que rinde homenaje al compositor Manuel Enríquez en su 30 aniversario luctuoso, bajo la dirección huésped de Jesús Medina, y con la participación de Francisco Ladrón de Guevara y Marco Arias como solistas.

Las obras Concierto barroco para dos violines y Preludio y cancioncilla, del compositor homenajeado, conforman el programa que se complementa con las piezas Concerto Grosso Op. 6 núm. 1, de Georg Friedrich Händel, y Arias y Danzas antiguas Suite núm. 3, de Ottorino Respighi.

La OCBA se presentará el jueves 18 de abril en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 20:00 h y el domingo 21 de abril en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música a las 12:00 h, con entrada libre.

El Concierto barroco para dos violines, orquesta de cuerdas y clave es una obra de la más brillante creatividad y originalidad compuesta por Manuel Enríquez en 1978, que en esta ocasión será interpretado por dos integrantes de la OCBA que participan como solistas, Marco Arias y Francisco Ladrón de Guevara.

Preludio y cancioncilla es una de las primeras obras de Manuel Enríquez, referente de la música contemporánea mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

Georg Friedrich Händel compuso entre septiembre y octubre de 1739 el Concerto Grosso Op. 6 núm. 1, en tanto que Ottorino Respighi fue un compositor y director de orquesta italiano cuya obra Arias y Danzas antiguas Suite núm.3 fue creada en 1932.

Acerca del director huésped

Jesús Medina cuenta con una gran versatilidad que lo ha llevado a dirigir música sinfónica, música de cámara, ópera y ballet en importantes instituciones musicales de diferentes países.

Ha sido director artístico de reconocidas instituciones musicales, como la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica de la UANL y la Filarmónica de Querétaro.

Ha dirigido orquestas en más de 25 países. Recientemente se presentó con Das Symphonie Orchester Berlin en la prestigiosa sala Berliner Philharmonie de Berlín, también con la Slowak Philharmonic en Eslovaquia y en el célebre Teatro Colón de Buenos Aires.

Los solistas

Francisco Ladrón de Guevara ha sido acreedor de numerosos premios internacionales a lo largo de su carrera, la cual comenzó desde muy joven. Actualmente forma parte de la Primera Sección de Violines de la OCBA.

Marco Arias inició su vida musical desde muy temprana edad, y actualmente es integrante de la Segunda Sección de Violines de la OCBA.

Para más detalles de la programación consulta la página www.ocba.bellasartes.gob.mx y en las redes sociales @Orquesta de Cámara de Bellas Artes y @ocba_mx.

