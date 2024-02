La Mitología Mexica, Protagonista En La Obra De Rodrigo Pimentel Que Se Presenta En El Museo Nacional De Arte

La exposición Rodrigo Pimentel (1945-2022). Transmutaciones, que es un recorrido por las últimas cuatro décadas del artista michoacano a través de 73 piezas, extenderá su periodo expositivo hasta el domingo 26 de mayo en el Museo Nacional de Arte (Munal), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

En breve entrevista, Renata Blaisten, curadora de la exposición, explicó que una de las riquezas de este artista es su visión sobre la mitología mexica: “Desde sus inicios, el arte prehispánico fue una pasión para él y a lo largo de toda su carrera lo abordó y representó de diferentes maneras y formatos.

“De forma específica se puede ver cómo la mitología es una verdadera pasión y en sus representaciones no solo aborda los símbolos que identifican a estos dioses, sino que añade nuevas formas de representación”.

Desde Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tláloc, Coyolxauhqui, hasta la Coatlicue, “hay toda una serie de dioses que representa, pero cada uno de sus abordajes está dotado de diferentes elementos, incluso personalidades, y esto podemos verlo en la exposición. Por ejemplo, a Coatlicue la aborda desde el monolito que vemos en el Museo Nacional de Antropología, pero también la representa como un personaje femenino”.

La curadora agregó que el artista dedicó mucho tiempo a investigar sobre los temas ligados a los orígenes del pueblo mexicano: “Él visitaba los museos para ver las obras originales y leía mucho sobre el tema. Era un artista que se nutría del arte precolombino y toda la historia que hay detrás de él.

“Fue, además, un tema que abordó desde los materiales, hay guaches y óleos”, dijo e invitó al público a recorrer la exposición para descubrir este tema dentro del universo de obras que actualmente se exhiben en el recinto del Inbal.

“En el primer núcleo temático, que se llama Orígenes, hay una sección que trata sobre los dioses, por ejemplo, hay dos lecturas de Tláloc, una que revela esa fuerza como elemento natural y otra que lo desentraña como símbolo. Son obras en las que además el color explota y llena de emoción”.

Finalmente, resaltó que la obra de Pimentel es “muy poderosa, enriquecedora y cercana a nuestra cultura. Todos nos vamos a ver identificados en una u otra pieza, no solo desde las que abordan temas mitológicos, sino a través de sus paisajes, sus volcanes, sus máscaras, porque México está presente en su obra”.

En el contexto del programa académico de la exposición, la investigadora Andrea Paasch ofreció una conferencia sobre las distintas representaciones del monolito de la Coatlicue en el arte mexicano, donde señaló que Rodrigo Pimentel es parte de esa pléyade de artistas que se nutre del arte precolombino para expresar lo mexicano y encontraron en la estatua de la diosa mexica una gran fuente de inspiración.

Resaltó que fue Saturnino Herrán, padre del nacionalismo en el arte, uno de los primeros artistas en abordarla, con el friso que realizó en 1915, Nuestros dioses, para el Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes, en el que expresa el sincretismo del pueblo mexicano a través de una imagen en la que mezcla la estatua de la diosa fusionado con un Cristo.

También artistas como Miguel Covarrubias, Diego Rivera y José Clemente Orozco la plasman en sus murales, al igual que creadores más contemporáneos, como Germán Venegas, Mariana Castillo Deball o Gabriel Orozco, quienes han abordado la escultura de la diosa madre o a la de “la falda de serpientes”.

La investigadora detalló que en Rodrigo Pimentel se puede ver una representación del monolito en extremo colorida, especialmente en tonos azules, a la que le agrega una lectura más, la dualidad noche-día. Añadió que Coatlicue es una de las esculturas precolombinas más abordada en el arte mexicano, la cual fue descubierta durante 1790, en los alrededores de Palacio Nacional.

El Museo Nacional de Arte se localiza en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, y su horario de visita es de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Informes en: @munal.inba.gob.mx.

