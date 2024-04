La Escuela Superior De Música Realiza Magno Festival De Música De Cámara

Get Access To Every Broadway Story



Con la convicción de que la música de cámara, más que una asignatura, es una forma de vida y un acto profesional, este fin de semana inició la segunda edición del Festival de Música de Cámara de la Escuela Superior de Música (ESM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia).

En una iniciativa del maestro Alfredo Antúnez Pineda y bajo la coordinación de Pedro Andrés Rodríguez, en el Segundo Festival de Música de Cámara de la ESM participan más de 30 agrupaciones, desde duetos hasta quintetos, formados al interior de las cátedras que se imparten en las diferentes carreras.

Las actividades comenzaron el 18 y 19 de abril con recitales de piano, guitarra, violín y violoncello, a cargo de estudiantes de las y los maestros Pedro Andrés Rodríguez, Guillermo Gonzáles Phillips, Carlos Adriel Salmerón, Raúl Herrera, Panagiota Zagoura y Leysa Reyes Colunga, en la Sala Angélica Morales de la ESM campus Fernández Leal, en Coyoacán, y en la Sala 222 de la sede de la ESM en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

El festival, que se ha convertido en una fiesta y un reto para estudiantes y docentes de la ESM y un gozo para el público asiduo a la música de cámara, ampliará sus actividades del 22 al 25 de abril, con recitales a las 18:00 h y con entrada gratuita y con obras del repertorio de la música de cámara, que van desde el barroco hasta el siglo XXI.

