La Escuela Superior De Música Continúa Con La Formación De Músicos Profesionales Al Contar Con 22 Especialidades

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La historia de la Escuela Superior de Música (ESM) inició cuando José Muñoz Cota, jefe del Departamento de Bellas Artes de la Secretaria de Educación Pública (SEP), en 1935, por iniciativa de un grupo de estudiantes y académicos del Conservatorio Nacional de Música (CNM), crea una institución de educación musical superior con la finalidad de brindar a todos aquellos interesados o músicos líricos (aficionados, trabajadores, obreros y empleados) que no podían tener acceso a la instrucción que ofrecía el Conservatorio.

La Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a sus 88 años, continúa formando músicos profesionales de alto nivel, obteniendo por parte de la comunidad docente y estudiantil concursos y reconocimientos ganados a través de los años. La ESM ofrece 22 especialidades en cuatro niveles de estudio, básico, técnico, medio superior y superior, dentro de los campos de la composición, la dirección de orquesta, la ejecución instrumental y vocal de la música de concierto y jazz.

Así comenzó sus actividades el 1 de abril de 1936 con el nombre de Escuela Nocturna de Música para Trabajadores y Empleados, pero al ser considerada como parte del presupuesto federal fue nombrada por decreto Escuela Superior Nocturna de Música. Inicialmente se alojó en las instalaciones del CNM, en la calle de Moneda, en el Centro Histórico, con un horario nocturno.

En la década de 1940, gracias a su demanda y reconocimiento social, logró consolidarse como un espacio importante para la enseñanza superior musical, abandonó la tutela del Conservatorio y, formando parte del recién creado Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura –en 1946–, se hospedó en la calle de Academia No.12, en las instalaciones de una escuela primaria.

En 1955 se alojaron en la calle de Cuba 92; la oferta se extendió al nivel infantil en el turno vespertino y cambió su nombre a Escuela Superior de Música a partir de 1969, 22 años más tarde se mudó a Fernández Leal 31, Coyoacán.

En 1980 la ESM obtuvo el grado académico de licenciatura ante la Dirección General de Profesiones de la SEP y en 1998 comenzó a impartirse la Licenciatura en Jazz, un año después inauguran el plantel del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Av. Río Churubusco núm. 79, Coyoacán.

Consulta la convocatoria de admisión al ciclo escolar 2024-2025 en: sgeia.inba.gob.mx/convocatorias/admision y forma parte de la historia de la Escuela Superior de Música.

Redes sociales oficiales: YouTube | ESM Difusión, Facebook | escuela.superiordemusica y Twitter | ‎@DifusionESM.

Para más información consulte: escuelasuperiordemusica.inba.gob.mx/

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.