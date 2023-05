La Contralto Ana Caridad Acosta Y El Pianista Héctor Cruz Interpretarán Obras De María Grever Y Mario Ruiz Armengol

De Mario Ruiz Armengol (1914-2002) se interpretará: Muchachita; Ni mentira, ni verdad; Preciosa (letra de Mario Molina Montes); Llorar, por qué llorar; Andante cantábile; y Ternura. Y de María Grever (1885-1951): Cuando vuelva a tu lado; Te quiero, dijiste; Alma mía; Ya no me quieres; Así, y Despedida.

