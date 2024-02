La Compañía Nacional De Teatro Inaugurará En Tijuana La Quinta Sede Regional CNT

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colaboración con el Centro Cultural Tijuana (Cecut), en el marco del proyecto Sedes Regionales CNT, inaugura la quinta Sede Regional CNT con tres obras de repertorio, así como con la impartición de talleres por integrantes del elenco estable de la agrupación artística, del 29 de febrero al 3 de marzo de 2024.

Uno de los objetivos de este proyecto es la descentralización del teatro a través del apoyo de las secretarías e institutos de Cultura de los estados, que posibiliten recibir a la Compañía Nacional de Teatro en los escenarios más emblemáticos del país para crear una tradición anual con el público local de cada región.

Durante abril de 2023 se inauguró la primera Sede Regional en la ciudad de Guadalajara, en el Teatro Degollado, contando con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco. La segunda sede fue abierta en Monterrey, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León, junto a Conarte.

En agosto de 2023, se integró la ciudad de Campeche como una tercera Sede Regional; labor realizada con el Instituto de Cultura de Campeche. Más recientemente, durante noviembre de 2023, el estado de Guanajuato recibió a la CNT en el Teatro Cervantes y en el Teatro Juárez.

La directora artística de la CNT, Aurora Cano, ha destacado en este contexto, la necesidad de seguir estableciendo diálogos a nivel nacional en torno al quehacer de los profesionales del teatro, que abonen a la descentralización de las artes escénicas en México y que amplíen el alcance en cuanto a públicos y comunidades.

Dando continuidad a este objetivo, el sábado 2 de marzo de 2024, en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana (Cecut) a las 19:00 horas, el público podrá presenciar El diccionario, de Manuel Calzada Pérez, dirección de Enrique Singer, en donde se aborda el trabajo realizado por la bibliotecaria y grafóloga María Moliner (Paniza, 1900 – Zaragoza, 1981), autora de El Diccionario del Uso Español (DUE), quien, a lo largo de 15 años de minuciosa labor plasmó definiciones, sinónimos, expresiones y frases de uso común con diversas acepciones, además de familias de palabras.

María Moliner cuestionó a la Real Academia Española, que jamás la reconoció como académica; dicho personaje es interpretado por Luisa Huertas, actriz de número del elenco estable, quien comparte escenario con su compañero en la categoría de número Óscar Narváez, junto a los integrantes del elenco estable Roldán Ramírez y Antonio Rojas.

Posteriormente, el domingo 3 de marzo, a las 12:00 horas, se presentará la obra Y fuimos héroes, de Maribel Carrasco, dirección Luis Rivera, en el Teatro Rubén Vizcaíno de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), interpretada por los actores de número del elenco estable Óscar Narváez y Luis Rábago. Esta obra aborda a profundidad la infancia y la amistad, y presenta “un lunes que no es como todos los lunes”, al aparecer en la vida de Joe-Joe, su amigo Spider.

Finalmente, ¡Violencia!, de Valeria Loera, texto ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2020, bajo la dirección de Diana Sedano, coproducida con el Centro Cultural Helénico, tendrá lugar en la Sala de Espectáculos del Cecut a las 18:00 horas. Las funciones de las tres puestas en escena son de entrada libre, con cupo limitado.

Los talleres que se impartirán en el Centro Cultural Tijuana, del 29 de febrero al 2 de marzo, por parte de los integrantes del elenco estable de la CNT son: Tu palabra da voz a mi palabra, de Luisa Huertas; Expresividad escénica y cuerpo presente, impartido por Roldán Ramírez, y Autoficciones escénicas para actores, a cargo de Ana Karen Peraza.

Para más información acerca de las funciones enviar correo a publicos.cnteatro@inba.gob.mx y para informes y registro a los talleres a escenicas@cecut.gob.mx.

