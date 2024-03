La Compañía Nacional De Teatro Estrena En El Cenart Hotel Nirvana, Obra Inédita De Juan Villoro

Enter Your Email to Unlock This Article



El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura federal, en colaboración con la Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), presentan Hotel Nirvana, obra inédita de Juan Villoro, con dirección de Antonio Castro.

El montaje presenta a 11 personas, de procedencias y personalidades variadas, que se reúnen en un hotel ubicado en Zihuatanejo, Guerrero, al cual Tom –el líder espiritual del grupo– rebautiza como “Hotel Nirvana”. Ahí intercambian ideas y experimentan (de forma reminiscente a una “última cena psicodélica”) con una droga llamada logos, la cual afecta la región del cerebro destinada al lenguaje.

Esta puesta en escena se inspira en los veranos que Timothy Leary, denominado “el gran profeta del LSD”, pasó en Zihuatanejo durante los años sesenta: época en que México llegó a ser conocido como “la sede mundial de la expansión de la conciencia”. Leary (1920-1996) fue un psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Harvard. Convencido de que el LSD podía ser terapéutico a través de su uso regular y de que, a diferencia de otras drogas, no causaba adicción, Leary realizó una serie de estudios que culminaron en polémica y llevaron a su eventual despido.

Timothy Leary se refugió en México, donde organizó una serie de reuniones destinadas a continuar experimentando con esta droga que, a su parecer, otorgaba a las personas un “grado superior de entendimiento del mundo”.

Juan Villoro, autor de la obra, comenta: “[Yo] creé otro tipo de experimento en donde la droga tiene que ver con el lenguaje. Donde el lenguaje, por momentos, tiene un esclarecimiento insólito y, por momentos, es simplemente una intoxicación”.

La música de rock, la contracultura, la moda y la estética que transportan a los años de los festivales de Woodstock y de Avándaro permean esta puesta en escena en la que, a su vez, se exploran temas tan actuales como la percepción que la sociedad tiene de las drogas; el uso que les han dado y el conocimiento milenario que poseen de éstas los pueblos originarios; la relación de México con Estados Unidos; el crimen organizado; y nuestra capacidad de imaginar nuevas utopías.

“Hay algo del grito libertario de los sesenta que a mí me parece que es muy pertinente ahora y, si no podemos recurrir a las herramientas del pensamiento utópico, entonces ¿cómo vamos a cambiar el mundo?”, expresa el director de la obra, Antonio Castro.

El reparto se encuentra conformado por las y los integrantes del elenco estable de la CNT: Arturo Beristain, Fernando Bueno, Armando Comonfort, Miguel Cooper, Jorge León, Irene Repeto, Antonio Rojas, Marissa Saavedra, Amanda Schmelz, Fernando Sakanassi y Mariana Villaseñor.

El diseño de escenografía es de Ingrid SAC, el diseño de iluminación de Víctor Zapatero, el diseño de vestuario de Edyta Rzewuska, el diseño multimedia de Miriam Romero; con música original de Mariano y Diego Herrera, diseño sonoro de Yurief Nieves, peluquería y peinados de Maricela Estrada y coreografía de Andrea Chirinos.

Hotel Nirvana tendrá una corta temporada en el Teatro de las Artes del Cenart, enmarcada en el ciclo Primavera Escénica. Las funciones serán del 4 al 21 de abril, jueves, viernes y sábados, a las 19:00 h; y domingos, a las 18:00 h. La entrada tiene un costo de $150 pesos y es apta para mayores de 15 años.

Boletos y descuentos disponibles en cenart.compraboletos.com.

