La CNT Rememorará A José Agustín Con El Estreno De La Obra Baño De Uñas

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), como parte de las actividades a realizarse en el marco del Tributo a José Agustín, “Inventando que sueño”, en el Complejo Cultural Los Pinos, llevará a cabo los días 20 y 21 de abril de 2024 el estreno de una obra inédita del reconocido escritor: Baño de uñas, bajo la dirección de Valeria Fabbri, con el elenco estable de la CNT.

El objetivo del homenaje es celebrar la vida y obra del escritor guerrerense con una variedad de actividades gratuitas, que incluyen conciertos, mesas de diálogo, proyecciones de cine y exposiciones.

José Agustín (1944-2024) fue un escritor, dramaturgo, narrador, traductor, guionista de cine y periodista nacido en Acapulco, Guerrero. Con un prolífico catálogo de publicaciones, la obra Baño de uñas es una de las pocas creaciones del autor que no han sido aún conocidas por el público.

La directora de la puesta en escena, Valeria Fabbri, expresa: “Baño de unas presenta una crítica mordaz a la sociedad mexicana con la política a través de elementos simbólicos y absurdos. La trama gira en torno a cuatro amigos: Hortensia, Gabriel, Lupe y Óscar, quienes se reúnen en casa de Hortensia y Gabriel. Hortensia ha recibido una misteriosa cadena que promete grandes beneficios, si se siguen sus indicaciones al pie de la letra, lo cual implica bañarse en cajas llenas de uñas cortadas. A pesar del escepticismo inicial, poco a poco todos los personajes sucumben ante la tentación de las uñas que parecen provocarles un placer intenso, pero también los sumen en un estado de inconsciencia”.

Esta obra, escrita en 1988, se sitúa en el día de la controvertida “caída del sistema” el 6 de julio de ese mismo año –en el contexto de las elecciones presidenciales–, en una noche emblemática de la historia de México que, para la directora de la puesta en escena, “pareciera que marca un antes y un después de la historia”.

Comenta: “Creo que lo que hace muy bien José Agustín es plantear un universo simbólico respecto a la tragedia política de esa noche. Y no solamente esa noche, sino todo lo que devino después, y todo lo que venía sucediendo antes. […] Por otro lado, plantea este universo respecto a lo que ocurre dentro de la política, las drogas e incluso el lenguaje sexual”.

José Agustín ubica, dentro del universo de la obra, también el papel de la ciudadanía en las elecciones, o ante la política, explorando la idea de un fanatismo ideológico usualmente relacionado con las masas: “Entendemos el funcionamiento no solamente de la política, sino de la sociedad ante la política”, reflexiona Fabbri.

Esta obra mantendrá el espíritu irreverente que vemos en todas las obras de José Agustín. Andrés Ramírez, hijo del artista, expresa: “Él siempre tuvo ese estilo y esa actitud ante la vida: rebelde, inconforme, llena de humor. Y así están los diálogos, así está la obra. Justo toda su obra está plasmada bajo esos ejes”. Añadió: “[Baño de uñas] es una especie de obra mitologizada para mí y para la familia. Nos contó mientras la escribía y, en fin, se dio la oportunidad ahora de poderla montar. Es una obra que se escribió en el 88, que se estrena en 2024, entonces [sentimos] también mucha curiosidad de ver cómo la percibe el público”.

Baño de uñas contará con la participación de cuatro integrantes del elenco estable de la CNT: Karla Camarillo, María del Mar Náder, Medín Villatoro y Salvador Carmona; así como con dirección de arte y video de Kay Pérez; diseño de espacio escénico de Anabel Altamirano; diseño de iluminación de Melisa Varïsh, diseño de vestuario y peinados de Libertad Mardel; diseño sonoro y música original de Edwin Tovar; con Sacnite Rodríguez como asistente de dirección y Fernando Santiago como productor residente.

“Inventando que sueño” es un homenaje póstumo al autor que se llevará a cabo los días 20 y 21 de abril de 2024 en distintos espacios del Complejo Cultural Los Pinos, con actividades gratuitas que comenzarán a partir de las 10:00 h, entre las que se encuentran conciertos, proyecciones de cine, mesas de diálogo y exposiciones, así como un tianguis y un maratón de lectura a partir de las 12:40 y hasta las 18:00 h. Las y los interesados pueden registrar su participación en el formulario.

Baño de uñas contará con dos funciones únicas de entrada gratuita, en el Auditorio C del Complejo Cultural Los Pinos, Calzada del Rey s/n, Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo; sábado 20 y domingo 21 de abril a las 16:00 h.

Para conocer la programación, consultar las redes sociales del Complejo Cultural Los Pinos: X (@CC_LosPinos), Facebook (/LosPinos.Cultura) e Instagram (@cc_lospinos), además de la página mexicoescultura.com.

