Judas, De La Tradición A La Colección, Charla Virtual

Con motivo de la Semana Santa, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (Mcedryfk), en colaboración con el Museo de Arte Ppular (MAP), realizarán la charla virtual: Judas, de la tradición a la colección, a cargo del coordinador de Museografía, Gerardo Gómez Díaz, la cual se transmitirá a través de la plataforma de Facebook en facebook.com/CasaEstudioDRyFK, el 27 de marzo, a las 19:00 h.

La responsable del Área de Educación del Museo de Arte Popular, Lourdes Sánchez, perteneciente a la Red de Museos, dijo que a propósito de la colección privada de los Judas, de Diego Rivera, que se exhiben en el Mcedryfk, se planeó esta charla virtual. Comentó que Diego Rivera las comenzó a seleccionar por el contenido estético vinculado a las tradiciones populares, actualmente se pueden considerar objetos museológicos de colección”.

De esta manera es que surge la colaboración con el Museo de Arte Popular (MAP), para que nos compartan su experiencia con estas piezas de museo que se conservan, de gran calidad y que no se destruyen, porque los tradicionales Judas en nuestra cultura popular solo tienen un destino, por hermosos que sean, se destruyen, se queman, porque simbolizan el mal”, añadió.

Por esta razón, invitamos al público a que visite los recintos museísticos para que compare los acervos que ambos lugares poseen y logren además de reflexionar sobre el tema, en su valor simbólico, histórico, estético para coleccionistas públicos y privados.

“Estas piezas de arte popular siguen vivas gracias a la tradición de colección, porque se queman el Sábado de Gloria, su destino es la destrucción a través de fuegos artificiales a consecuencia de su maldad simbólica, pues se hace un juicio público a Judas que perjudicó a Jesús”, abundó.

Respecto a los mejores cartoneros en la Ciudad de México, Sánchez mencionó a la familia de Pedro Linares afincada en la colonia Jardín Balbuena, lugar donde se realiza la tradicional quema de Judas en Semana Santa.

“Estos artesanos continuaron con la tradición del trabajo en la cartonería, es tan famoso que se le asigna la creación original de los alebrijes, y desde luego de los Judas, luego con la especialización de la cartonería actualmente se realizan piezas escultóricas, el artista se esfuerza en el volumen, equilibrio, masa, proporción de una manera que se hace parecer fácil, sin serlo, es un arte que se conserva gracias a los coleccionistas privados y públicos”, sostuvo.

Otra de las artistas en cartonería de la época de Rivera fue Carmen Caballero, reconocidos a partir de los encargos que les hacía el muralista guanajuatense. Rivera observaba el trabajo de nuestros artesanos populares y evaluaba sus piezas como obras escultóricas, que los artesanos mexicanos logran sin darse cuenta, piezas artísticas, que se logran sin que ellos hayan tenido una formación formal.

En esta charla se resaltan las habilidades artesanales que pueden llegar a ser artísticas en la medida de su técnica desarrollada, su nivel de complejidad y trabajo que hace de estas obras piezas únicas que se pueden apreciar, contemplar y disfrutar en un espacio museístico, superando su naturaleza efímera y su fatal destino.

El coordinador de Museografía del MAP, Gerardo Gómez Díaz, asume que “la motivación que ha guiado toda mi vida profesional, y que resulta ser la misma por la que me gusta participar en proyectos culturales, es la pasión, admiración y arraigo que siento por la cultura mexicana, bandera que he llevado a lo largo de 30 años de experiencia”.

Gómez Díaz es maestro en Museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, con la tesis “Museografía, Cómo y Por qué, sistematización de proyectos museográficos del MAP”. Actualmente se desarrolla en el MAP.

Ha trabajado en museos y específicamente en Museografía durante toda su vida, actividad heredada como un oficio de manos de su padre. Ha desarrollado habilidades de empatía y negociación con todas las partes involucradas, estudiando las necesidades del público y los requerimientos de los diferentes espacios, trabajando de manera colaborativa con instituciones culturales de toda la República.

Actualmente en el MAP, ha sido responsable de la curaduría de varias de sus exposiciones, en las que además de dictaminar y seleccionar obra propia del museo y de coleccionistas particulares, logró recorrer el país en diferentes ocasiones con la finalidad de buscar piezas artesanales directamente de los creadores, estableciendo contactos con diferentes grupos y asociaciones para la realización de proyectos de esta institución.

