Interpretarán Obras Perdidas Para Piano De Silvestre Revueltas En El Palacio De Bellas Artes

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim), invitan al concierto Revueltas en blanco y negro. Obra para piano, a realizarse el 27 de abril a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

En este acto se presentarán obras que permanecieron ocultas, entre papeles, durante más de un siglo, que datan de 1915 y 1924, y que fueron rescatadas por investigadores del Cenidim. Participan los intérpretes y concertistas, Alberto Cruzprieto, Mauricio Nader y Rodolfo Ritter, quienes además de dar a conocer sonoramente, tienen proyectado editar las partituras para garantizar su libre acceso y ejecución.

Alberto Cruzprieto ha grabado varias de las obras de Revueltas. Una de ellas es Tragedia en forma de rábano. Sus méritos han sido reconocidos con diversos galardones y con la grabación de 31 discos, entre los que destacan Bleu, Ponce y sus contemporáneos, Imágenes mexicanas para piano, y el Concierto para piano y alientos de Stravinsky, dirigido por Eduardo Mata.

Mauricio Nader puede describirse de cuerpo completo a través de sus discos, entre los que destacan Apuntes para piano, Mauricio Nader à Paris, Piano music y Recital. Su pasión por la música mexicana se evidencia además en la grabación del Concierto para piano de Héctor Quintanar.

Rodolfo Ritter recibió el Premio Angélica Morales de 2003. La música contemporánea aparece en su repertorio con énfasis. Entre sus discos destacan Primero plano, Antología de música mexicana para piano y Rosa mexicano, en el que incursiona en la música tradicional al lado de la cantante Regina Orozco.

Para esta actividad los boletos se encuentran en la taquilla del Palacio de Bellas Artes.

