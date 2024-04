Infancias Celebrarán Su Día Con Recorrido Cuenteado Y Actividades Lúdicas En El MAM

Get Access To Every Broadway Story



Con una diversidad de propuestas para el disfrute de las infancias, el Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) celebrará el Día de la Niña y el Niño el domingo 28 de abril a partir de las 11:00 h.

La integrante del área de Educación y Mediación del MAM, Adela González, compartió que para el recinto sus públicos son lo más importante, por lo que desarrolla una amplia oferta de actividades y programas para facilitar experiencias significativas a partir de la exploración emotiva y racional, vinculada a las muestras que ofrece el espacio museístico.

“Pensar en todos los públicos que nos visitan nos obliga a pensar de qué forma nos podemos mantener con una oferta atractiva para toda la familia, incluso para bebés de cero a cuatro años o personas de la tercera edad, lo mismo que para público con alguna discapacidad”.

Los talleres que el MAM tiene para esta ocasión, de entrada gratuita, son: Din don: Exploración sonora y Mi museo: colores en movimiento, actividades únicas para infantes de cero a cuatro años, a cargo de la especialista Alejandra Quiroz. El primero comenzará a las 11:00 h, dirigido a bebés de cero a dos años, mientras que el segundo iniciará a mediodía, en el que se atenderá a la población infantil de dos a cuatro años. Para estos talleres la atención es especial y tiene cupo limitado a 20 niños por sesión, por lo que se requiere inscripción previa en: educativos@mam.org.mx.

Respecto a las actividades que atenderá el equipo de mediación del MAM, González explicó que Érase una vez, un cielo verde comenzará a las 11:00 h, asimismo, se llevará a cabo el taller Paisaje interior a partir de las 12:00 h. Ambos cuentan con actividades para infantes de 5 a 12 años.

Además se desarrollarán otras dos actividades, la primera será Espacio lúdico-sensorial y de lectura Veo, veo... esponjosas historias tintineantes que se llevarán a cabo de 11:00 a 14:00 h, dirigida para toda la familia, y un recorrido cuenteado por la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción, que dará comienzo a las 13:00 h, también diseñado para toda la familia y que contará con interpretación en LSM.

Érase una vez, un cielo verde, Paisaje interior, Espacio lúdico y de lectura Veo, veo... esponjosas historias tintineantes y el recorrido cuenteado tendrán como tema central la muestra Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción, exhibición que explora el trabajo de este artista que tuvo una muerte repentina a los 19 años, y logró hacer de su figura una leyenda en el circuito artístico y cultural del país en las primeras décadas del siglo XX.

Los talleres darán inicio con un breve recorrido por la exposición citada y posteriormente irán al espacio dedicado a su taller, que puede ser el Jardín escultórico en donde se desarrollará la temática de paisaje, por ejemplo.

“Prácticamente todas nuestras propuestas en cursos y talleres están inspiradas en nuestra oferta expositiva. Invitamos al público para que venga a celebrar el Día de la Niña y del Niño de una forma diferente, lúdica, divertida y en armonía con la familia en un espacio hermoso, con personal altamente calificado que guiará de forma amena a los participantes”, finalizó Adela González.

El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi, primera sección del Bosque de Chapultepec. Horario de visita, de martes a domingo, de 10:15 a 17:45 h.

