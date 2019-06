INBAL Leticia Luna Toma PosesiÃ³n Como Coordinadora Nacional De Literatura Del INBAL

A nombre de la Secretaría de Cultura, la Dra. Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), dio posesión este lunes a la escritora, editora y docente, Leticia Luna, como titular de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL) y que tendrá la responsabilidad de fortalecer programas y acciones para la promoción del quehacer literario en el país.

Al agradecer el trabajo realizado por la escritora Cristina Rascón, la titular del INBAL dio la bienvenida a Leticia Luna, quien invitó a iniciar un trabajo colaborativo para dar impulso y vitalidad a las letras mexicanas.

Resaltó que la nueva Coordinadora Nacional de Literatura ha desarrollado un importante trabajo en el ámbito editorial y de la creación literaria.

Mencionó que uno de los aspectos fundamentales del Instituto es fortalecer la vida artística, para lo cual otra de las actividades será la de impulsar la vinculación de la literatura en un diálogo interdisciplinario con la danza, música, arquitectura y el patrimonio cultural que se fomenta en el Instituto.

La Dra. Lucina Jiménez destacó que la recuperación de la nobleza del INBAL tiene que ver con la historia, con el reconocimiento a sus forjadores, como el compositor y primer Director General del Instituto, Carlos Chávez, y con el cumplimiento de sus objetivos.

Resaltó el trabajo de Leticia Luna como académica y funcionaria en diversas áreas del Instituto y que, en su nueva responsabilidad, beneficiará en la promoción de las letras mexicanas.

Por su parte, Leticia Luna agradeció la confianza y el apoyo para estar al frente de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, y se comprometió a trabajar con entusiasmo y profesionalismo para impulsar la creación literaria.

Semblanza

Leticia Luna desarrolló estudios de licenciatura en Periodismo y comunicación colectiva en la Universidad Nacional Autónoma de México, y un posgrado en Literatura Cubana en las Escuelas de Arte de La Habana, Cuba, donde realizó una investigación sobre educación artística para la Subdirección General de Educación e Investigación Artística (SGEIA) del INBAL.

Asimismo, cursó un diplomado en Historia del arte: México, América Latina y Europa, en el INBAL, y la maestría en Apreciación y Creación Literaria en el Centro de Cultura Casa Lamm-SEP.

Nació en la Ciudad de México en 1965. Fue subdirectora académica del Cedart Diego Rivera y coordinadora académica de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC). Ha sido profesora de literatura en diversas escuelas del INBAL: los Cedart Diego Rivera y Frida Kahlo, la Academia de la Danza Mexicana y la ENDCC. Ha impartido talleres de poesía en las escuelas de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem), la Mexicana de Escritores, la de Escritores de Valle de Bravo y la de Niños Escritores de El Salvador, así como en la Universidad Estatal de Arizona y en la Feria del Libro de Chicago, entre otras instituciones.

Como autora ha publicado nueve libros de poesía: Los días heridos (400 Elefantes, Nicaragua, 2007, que obtuvo el Premio Internacional Casa de Poesía Moradalsur, en Los Ángeles, California, 2008), Wounded Days and Other Poems (Unopress, University New Orleans, 2010), Fuego azul. Poemas 1999-2014 (Índole Editores, San Salvador, 2014), La canción del alba (Parentalia, México, 2018), obra traducida recientemente al francés e italiano. Fue incluida en el libro colectivo: Lengüerío. Poetas del poemuralismo (Ediciones El lirio, 2018). Obra suya que ha sido traducida al inglés, portugués, francés, catalán, árabe y polaco.

Es coautora de las antologías: Trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica (pícaras, místicas y rebeldes) (UNAM/ UAM/ FONCA/ Fundación BBVA-Bancomer /La Cuadrilla de la Langosta, 2004); Cinco siglos de poesía femenina en México (Ediciones del Bicentenario, 2011) y 21 poetas por la paz (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2016), entre otras.

Ha participado en festivales, lecturas de poesía y ferias del libro de 14 países de América Latina, Estados Unidos, España, Portugal, Francia y Marruecos.





