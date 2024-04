El Camino De La Mente Vacía, Taller De Performance Art De Seiji Shimoda, En El Museo De Arte Moderno

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Museo de Arte Moderno, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), realizará el Taller performance art El camino de la mente vacía, de Seiji Shimoda, los días sábado 13 y domingo 14 de abril de 10:00 a 17:00 h, el cual está dirigido a artistas visuales, actores, bailarines, estudiantes y público interesado en el tema, con o sin experiencia en performance.

Este taller de fin de semana introducirá de manera práctica, sencilla y orgánica a sus participantes al mundo y a la forma de comprender y realizar el performance del artista Seiji Shimoda, quien ha impartido este curso en Europa, Asia y América, a lo largo de décadas.

El cupo es limitado, con cuota de recuperación, la cual será entregada al artista Shimoda para solventar el gasto de su viaje a México. El requisito para los participantes es llevar ropa cómoda.

El concepto fundamental de la obra de Shimoda es vaciar la mente o dejar la mente vacía, la cual es considerada un estado mental necesario tanto para la creación de una obra, como para el disfrute de ésta por un tercero. A través del ejercicio de la mente vacía, la presencia del cuerpo y lo que ejecuta en estado de total concentración, es la construcción la obra.

Shimoda trabaja con su cuerpo como soporte principal de su obra, los objetos que usa en su acción suelen ser mínimos como una cinta, las hojas del árbol, sus propios calcetines, un huevo e incluso nada en absoluto, más que su cuerpo y la fuerza que genera y proyecta.

Es un referente internacional desde la década de los noventa, no solo en el arte acción, sino para el arte contemporáneo. Para él, comprender el cuerpo y sus posibilidades y cómo vincularse con el arte desde una experiencia vivencial, son los principales objetivos del taller.

Shimoda es artista de performance, poeta, profesor de arte y director de Nippon International Performance Art Festival. Su trayectoria inició en 1975 al realizar performance y a escribir poesía. Después de mudarse a Tokio en 1977, realiza una gira de arte acción en Japón, logrando ser un artista independiente muy activo en el movimiento cultural alternativo en Tokio.

Después de pasar una temporada en París, regresa a Japón y organiza diferentes festivales artísticos experimentales. En conjunto a una gran red de artistas de todo el mundo, Shimoda organiza el Nippon International Performance Art Festival desde 1993, y el NIPAF Asia, desde 1996.

Shimoda ha colaborado con más de 400 artistas de 50 países durante 30 años en esta disciplina e impartido talleres alrededor del mundo, por lo que numerosos artistas han sido influenciados por su visión en torno al performance.

Además de convocar a artistas mexicanos para presentaciones de arte acción en Japón. Entre ellos, Marcos Kurtycz, Elvira Santamaría, Katnira Bello, Mónica Mayer, Víctor Lerma, Hortensia Ramírez, Víctor Sulser, Katenka Ángeles y Eloy Tarcisio. Su influencia y presencia ha representado un gran aporte para los artistas de performance en todo el orbe.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.