Fronteras: Los Sueños También Viajan Develará Cuatro Historias Sobre Migrantes, En El Laboratorio Arte Alameda

En el contexto de la exposición Pedro Lasch: Entre líneas / Between the Lines, que actualmente se exhibe en el Laboratorio Arte Alameda (LAA), la compañía Tecuanes Teatro presentará Fronteras: los sueños también viajan, puesta de teatro documental que explora el tema de la migración, este miércoles 24 de abril de 2024 a las 19:00 h, en el marco de la Noche de Museos. La entrada es libre.

“La migración es una experiencia y un tema que nos toca a todos, no solo porque México es un país de tránsito y destino para migrantes internacionales, sino que, en algún momento, nos hemos enfrentado a esta situación al mudarnos de estado, de ciudad, de colonia, de calle”, explicó en entrevista Taina González, dramaturga y codirectora de la puesta.

Fronteras: los sueños también viajan busca provocar la reflexión en torno al sentido humano y sobre lo que el migrante se juega siempre, que es el propio cuerpo y la vida misma. Nos pone en un piso común en donde todos y todas somos migrantes en algún momento de la vida, o cualquiera podríamos serlo.

La obra hace diálogo con la exposición que actualmente presenta Pedro Lasch en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y se presentará frente al mural LATINO/A AMÉRICA, el cual hace una reflexión sobre el tema. Asimismo, hará uso de las máscaras expuestas por el artista.

“Queremos sensibilizar sobre el tema”, expresa González al detallar que la dramaturgia está inspirada en diversas historias de inmigrantes a las cuales tuvieron acceso: “Esta obra surge a partir de una convocatoria realizada por la Secretaría de Gobernación. Tuvimos acceso a una serie de documentos y entrevistas, pero también reunimos material bibliográfico para poder construir los personajes. Los casos que se describen no son recientes, sino que ya han sido documentados y dejan ver muchos datos duros y reales”.

Abunda que la obra cuenta cuatro historias en forma de monólogo: la de una niña, un anciano, un adolescente y una mujer tzotzil, y recorren distintos puntos geográficos, desde la frontera sur, entre Guatemala y Chiapas, hasta la del norte. También se cuenta la historia de una familia chiapaneca que espera al esposo. En la puesta, la memoria es la vía que detona el relato.

Añade que la puesta, la cual cuenta con el apoyo del programa “Los jóvenes se unen al barrio” del Instituto de la Juventud (Injuve), contará con la participación de 18 actores, entre los 13 y 28 años, quienes estarán a cargo de la poesía y el trabajo corporal.

Con dirección de Adriana Pichardo, Brenda Monjaraz, Taina González y Yosimar Jiménez, y dramaturgia de Taina González y Yosimar Jiménez, Fronteras: los sueños también viajan está dirigida a todo público.

El Laboratorio Arte Alameda se ubica en Dr. Mora 7, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

