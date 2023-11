Fanny Rabel Su Obra Quedo Plasmada En Murales, En Pintura De Caballete, Grabado Y Escenografía

The Secretaría de Cultura del Gobierno de México and the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) will dedicate concerts at the Munal and Sala Manuel M. Ponce to women composers in honor of International Day for the Elimination of Violence against Women. The concerts will feature performances by Kanira Ensamble and the presentation of the book 'Graciela Agudelo, una compositora del siglo XXI' by Leticia Armijo.