Ex Teresa Arte Actual Reabre Sus Puertas Este 22 De Septiembre Con La Exposición Escuchar Es Voluntad

Los asistentes podrán ver las instalaciones inmersivas con el máximo de medidas sanitarias.

Ex Teresa Arte Actual reabre sus puertas este 22 de septiembre para que su público visite la formidable arquitectura barroca del siglo XIX del ex Templo de Santa Teresa, así como experimentar in situ las instalaciones inmersivas de la exposición Escuchar es voluntad del artista Israel Martínez.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) avanzan en la apertura gradual y respetuosa de la infraestructura de los recintos museísticos al ofrecer la posibilidad del disfrute artístico como parte de la resiliencia cultural y ciudadana.

Para su reapertura, el Ex Teresa dará continuidad a la exposición Escuchar es voluntad del artista Israel Martínez, bajo la curaduría de Amanda de la Garza, la muestra se compone de instalaciones sonoras y audiovisuales que reflexionan sobre la escucha como una potencia para la protesta social, capaz de sumarse al devenir de lo político.

El autor, a través de un estudio de las diferentes capacidades del fenómeno aural, busca resquebrajar la dicotomía entre ruido y silencio por medio del sigilo, el susurro, la escucha colectiva e individual, así como la voluntad de las personas ante las distintas presencias sonoras.

A la par de la reapertura al público, el Ex Teresa continuará con la oferta de contenidos digitales y actividades a distancia, como el taller Liminaris: en el umbral actual, que se lleva a cabo del 22 al 26 de septiembre, y el Encuentro Uno a Uno, del 29 de septiembre al 28 de octubre, ambos a cargo de la artista Elvira Santamaría, cuya convocatoria y pormenores se emitirán en próximos días a través de las plataformas del museo.

Durante estos seis meses, el recinto del INBAL recurrió a las tecnologías digitales para generar experiencias virtuales que fueron seguidas por el público a través de internet. Este ejercicio se convirtió en una valiosa oportunidad para difundir materiales del Centro de Documentación en sus redes sociales, sumando alrededor de 100 contenidos a la fecha, entre los que se encuentran registros de conciertos, performances, piezas de arte sonoro e instalaciones in situ, así como datos históricos del antiguo templo de Santa Teresa, publicaciones sobre exposiciones anteriores y adaptaciones digitales de las obras que conforman la exposición Escuchar es voluntad.

Entre los contenidos destaca la serie de rompecabezas digitales Arte Efímero EXTAA, con los que los usuarios pueden descubrir, de manera lúdica, registros de performances que se han presentado en Ex Teresa a lo largo de sus más de 27 años.

En colaboración con el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros, el Laboratorio Arte Alameda y el Museo de Arte Carrillo Gil, se presentó el proyecto Casos de archivo, espacio para incentivar la investigación y difusión del acervo documental de la Red de Museos del INBAL, iniciativa que continuará mediante conversatorios en línea.

Asimismo, el 3 de julio comenzaron las transmisiones de Archivos Equis Te, programa radiofónico creado por Ex Teresa Arte Actual para difundir el acervo sonoro que alberga su Centro de Documentación. Se transmite cada viernes a las 13 horas por www.radionopal.com y todas las emisiones pueden escucharse en https://bit.ly/39OHa8I

Después de casi seis meses de permanecer cerrado, a causa de la contingencia por el COVID-19, el museo cuenta con personal capacitado que orientará al público sobre las medidas que deberán respetarse para que su visita sea segura, las cuales fueron revisadas en diálogo con la Comisión Mixta de Higiene, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, las cuales incluyen desinfección de calzado, uso de cubreboca permanente, toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, sana distancia de 1.5 metros.

Los protocolos de seguridad e higiene han sido cuidadosamente elaborados y revisados, a fin de ofrecer un recorrido seguro. Este incluye la guía descargable de 10 puntos Prepara tu visita, elaborada por la Red de Museos INBAL, así como la señalética especial.

En el marco de la campaña "Contigo en la distancia" de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y de #VolverAVerte del INBAL, y como parte de sus acciones sanitarias, el Ex Teresa ha establecido un ingreso de 30 por ciento de su aforo, es decir, un máximo de 33 personas, para quienes estará claramente señalizado el recorrido por los espacios del recinto. Debido a que el área de paquetería permanece cerrada, se les recomienda a los visitantes no portar pertenencias voluminosas.

Ex Teresa Arte Actual se ubica en la calle Lic. Verdad 8, colonia Centro, cerca del metro Zócalo y cuenta con una estación de Ecobici a unos metros de la entrada al recinto. El horario de atención es de martes a domingo de 11 a 17 horas. El acceso es gratuito.

