Estudiantes De Piano Del Conservatorio Recibirán Un Taller Sobre Técnicas Para Mejorar El Desempeño Escénico

La pianista y compositora Marcela Hersch impartirá el Taller de Presencia Escénica el 17 de abril, de las 14:00 a las 16:00 h, en la Sala 120 del Conservatorio Nacional de Música (CNM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes que presentan al público sus avances musicales.

Se trata de una actividad en la cual se exploran diferentes técnicas de meditación, técnica Alexander, Clown para músicos y de autoconocimiento para aprender a tocar en público de una manera natural hasta poder equivocarse libre de angustia y gustar de compartir la música con la audiencia

La doctora Marcela Hersch se graduó como pianista concertista del Conservatorio Nacional de Música y de Licenciatura y Maestría por Indiana University, también obtuvo un doctorado interdisciplinario entre música, filosofía y pintura por El Colegio de Morelos.

