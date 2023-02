Estudiantes De La Escuela Superior De Música Del Inbal Demostrarán Formación Académica En Recitales De Guitarra

A fin de dar testimonio de los avances logrados en la formación de sus estudiantes como parte de los programas académicos de la Escuela Superior de Música (ESM), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) ofrecerá una serie de 14 recitales de guitarra en la Sala Angélica Morales de la ESM del plantel Manuel Fernández Leal.







Alumnos de la cátedra del maestro Guillermo González Phillips en los niveles medio superior y licenciatura de la Escuela Superior de Música del Inbal, plantel Fernández Leal, en la alcaldía Coyoacán, ofrecerán los recitales como solistas y ensambles de cámara, los días miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de febrero a partir de las 17:00 horas, con entrada gratuita.







Guillermo González Phillips es maestro de la Academia de Música Clásica de la ESM del Inbal, y se graduó como guitarrista-concertista en el Estudio de Arte Guitarrístico, bajo la dirección de Manuel López Ramos. Fue parte del Cuarteto Manuel M. Ponce (1983-1986) y del Trío Alexandre Tansman (1987-1991). Fundó en 1993 la Banda Elástica para fusionar la música clásica y el jazz. Ha participado como solista en diversos festivales internacionales de este instrumento de cuerdas y ha realizado música para danza, teatro, televisión y largometrajes.











Como maestro y guía, Guillermo González comentó que los conciertos que ofrecerán los estudiantes de la ESM son una muestra del proceso de trabajo que se lleva a cabo en las aulas, por lo cual demostrarán los avances logrados en los meses recientes.







"El concertismo no es solamente una preparación técnico-expresiva para interpretar una obra, sino que implica también preparar la mente del instrumentista, pues la presión escénica puede echar a perder un concierto. Es necesario estar bien preparado y eso implica dominar los nervios, ponerlos a nuestro favor: si hay pocos nervios, es poca la capacidad expresiva y el dominio del estrés nos lleva a sacar toda la capacidad. Esta es una experiencia fundamental en los alumnos para que sean auténticos profesionales del arte", aseguró.







González Phillips agregó que esas prácticas frente a un público son requisito en la formación musical y son valiosas. De hecho, subrayó que lo ideal es que haya más prácticas -conciertos- en otros espacios, pues los que se organizan internamente son insuficientes.







"Sería fantástico que otros centros de trabajo del Inbal invitaran a los alumnos a hacer recitales o participar en sus procesos artísticos, porque es fundamental prepararlos para su buen desempeño ante el público, pues aspiran a ser artistas profesionales. Yo trato de hacer el mayor número de recitales al año con mis estudiantes", dijo.







Para complementar la formación en la teoría y en la práctica -agregó- en estos recitales las y los jóvenes abordarán diferentes autores: Los de nivel medio superior interpretarán estudios sencillos del compositor cubano Leo Brouwer, lecciones del pedagogo argentino Julio Salvador Sagreras y lecciones del italiano Ferdinando Caruli, entre otros autores.







Para los solistas y grupos de cámara de nivel licenciatura el programa incluirá obras para guitarra y arreglos de autores del rococó italiano, hasta composiciones de Johann Sebastian Bach, Manuel M. Ponce y obras más complejas del propio Brouwer, entre otros. "Estas son palabras mayores para un intérprete de guitarra clásica", comentó el profesor.







Para González Phillips, los esfuerzos de la ESM y otras escuelas de música del Inbal es formar a los futuros profesionales de la música de México y otros países: "Ojalá que toda esta tarea garantizara el futuro de la guitarra en México y sus intérpretes profesionales, porque no tenemos ninguna probabilidad de competir con la música comercial, hay modas que son las que norman el gusto de las mayorías, falta de imaginación, que desorganizan el oído y no dejan espacio para el disfrute de la música de concierto".





La Escuela Superior de Música del Inbal se encuentra en calle Manuel Fernández Leal no. 31, Barrio de la Concepción, Alcaldía Coyoacán.