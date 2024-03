Escritoras, Cantantes, Compositoras Y Artistas De Distintas Disciplinas Conmemoran El Día Internacional De La Mujer

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de sus diferentes subdirecciones generales, centros de trabajo, museos, y escuelas organizan actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se realiza el 8 de marzo, con la finalidad de visibilizar la creatividad y aportación de las mujeres a lo largo de la historia y la lucha continua por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de sus derechos.

El Inbal, dentro de su eje transversal de igualdad, diversidad e inclusión, lleva a cabo una amplia programación artística y cultural para esta fecha.

Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta

El Inbal, a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), con la colaboración de El Golem Revista Literaria electrónica, realizarán del 4 al 7 de marzo el 4to. Festival Internacional de Poesía Vértice Violeta.

Destacadas poetas de ocho países participarán de forma presencial y virtual para dar a conocer su obra, en seguimiento de los ideales del festival que busca el reconocimiento y la equidad de género, el intercambio cultural nacional e internacional, el impulso a la difusión de la literatura en lenguas indígenas y la difusión de las voces de mujeres cuya trayectoria se desarrolla en el activismo poético y literario contemporáneo.

La literatura escrita por mujeres es una parte integral y vibrante del panorama literario global, que ofrece una variedad de perspectivas, temas y estilos que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de la experiencia humana. En este contexto, Vértice Violeta continúa su labor de difundir e impulsar la voz de poesía escrita por mujeres como un registro del devenir de la historia de la sociedad contemporánea.

El lunes 4 marzo se realizará la inauguración del festival en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia y se contará con la participación de las poetas Enzia Verduchi, Maricarmen Velasco, Diana Domínguez (lengua mixe), Eva Castañeda y Beatriz Saavedra; así como Margarita Bustos Castillo (Chile); Arundhathi Subramaniam (India); Za-Hash (México, lengua mazahua); Lauri García Dueñas (El Salvador); Julieta Dobles (Costa Rica); Tenzin Pelmo (China); María Ángeles Pérez López (España) y Claudia Masin (Argentina); ambas presentaciones podrán seguirse a través de los perfiles de FB @coordinacion.literarura.mx y @cclxv.

El jueves 7 de marzo, a las 19:00 horas se clausura el festival de manera presencial en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia, con la presencia de Blanca Luz Pulido, Carmen Nozal, Grissel Gómez Estrada y Yolanda de la Torre.

La Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) del Inbal se une a la conmemoración de este día con 11 conciertos que presentarán de obras de grandes compositoras y de mujeres intérpretes de excelencia.

Los conciertos darán inicio este viernes 1 de marzo a las 19:00 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart) con el programa Homenaje a María Grever y a Consuelo Velázquez, a cargo de la sección femenil de Solistas Ensamble de Bellas Artes, bajo la dirección de Christian Gohmer y repetirá su programa el domingo 3 de marzo de 2024 a las 12:00 horas en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso de la UNAM.

El sábado 9 se realizarán tres conciertos: primero, a las 11:30 horas en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), la soprano Lourdes Ambriz, cantante solista de Bellas Artes, acompañada al piano por Carlos Adriel Salmerón, concertista de Bellas Artes, abrirá el ciclo Los colores de la voz de Música Inbal, presentando Viento, es tu voz…, el cual incluye obras de las compositoras mexicanas María Teresa Prieto, Rosa Guraieb, Lilia Vázquez Kuntze, Karina Peña Carrera, María Granillo y Lucía Álvarez. Este mismo programa se repetirá el jueves 14 de marzo a las 20:00 horas en el Museo Iconográfico del Quijote, en Guanajuato.

El mismo sábado 9, pero a las 18:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se llevará a cabo la primera de dos presentaciones, en el marco del xx Encuentro Internacional - XXVI Iberoamericano de Mujeres en el Arte: Alzando nuestras voces, a cargo de Yolotli, Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México, bajo la dirección de Leticia Armijo y, a las 20:00 horas, como parte de la línea programática Música INBAL en los estados, los concertistas Rafael Urrusti y Carmen Thierry interpretarán obras para flauta y oboe de María Granillo, Maria Theresia von Paradis, Jenni Brandon y Katherine Hoover en el Museo del Ferrocarril en Querétaro.

El domingo 10 a las 11:30 horas, en el Salón de Recepciones del Munal, Viktoria Horti y María Teresa Frenk, concertistas de Bellas Artes, acompañadas por Luz María Frenk, interpretarán obras para violín, violonchelo y piano de Fanny Mendelssohn y Louise Farrenc, mientras que por la tarde, a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, tendrá lugar el concierto Barroco en femenino, donde Vincent Touzet y Raúl Moncada interpretarán obras de Elisabeth Jacquet de la Guerre, Guillermina de Prusia, Marianne von Martinez, Ana Amalia de Prusia y Anna Bon.

El viernes 15 de marzo a las 19:30 horas, el dúo Voz entre cuerdas, integrado por la soprano Jeorgina Tavira Medina y el guitarrista Javier Hernández Tagle, presentarán obras de Francesca Caccini, Barbara Strozzi, María Malibrán, Ángela Peralta, Guadalupe Olmedo, María Grever, Consuelo Velázquez, María Elena Walsh y Violeta Parra, en el concierto Feminae que se llevará a cabo en Casa Nuestra, Sede Histórica del Senado de la República.

El domingo 17 de marzo, a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce, se realizará la segunda y última presentación en el marco del xx Encuentro Internacional - XXVI Iberoamericano de Mujeres en el Arte: Alzando nuestras voces, a cargo del ensamble integrado por Alejandro Moreno en el clarinete, Ernesto Cabrera y Cristhian Rosete en las flautas, Mauricio Hernández en la guitarra, Óscar Argumedo en el contrabajo y Ramiro Ibarra en el piano, quienes interpretarán obras de compositoras mexicanas contemporáneas.

Para terminar con los conciertos por el Día Internacional de la Mujer, el sábado 23 de marzo, a las 18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, se realizará el concierto Creación entre cuerdas, que incluirá obras de Arturo Márquez, Flor Guillén, Germán Hinojosa, Juan Carlos Villaseñor, Adrián Mercado Contreras, Mario Ruiz Armengol, Hilario Miramontes Mireles, Baltazar Juárez Dávila, Cristy de la Rosa, Consuelo Velázquez, Fernando Villalona, W. A. Mozart, Amador Pérez Torres Dimas y un son tradicional de Veracruz, interpretado por Musas Ensamble de Arpas, con Cristy de la Rosa como invitada en el arpa jarocha.

Exposiciones y muestras a cargo de la Red de Museos

Respecto a la Red de Museos del Inbal, se llevará a cabo un amplio programa. El Museo de Arte Moderno (MAM) realizará una visita guiada el 2 de marzo a las 11:00 horas por la exposición Poéticas feministas. Ana Victoria Jiménez/Alicia D'Amico, en la que participará la curadora Karen Cordero. A las 12:00 horas, tendrá dos actividades simultáneas: una mesa redonda sobre Trabajo independiente y vejez: vulnerabilidad y cuidados con Rebeca Moscatel y Tamara Gayol, mientras que la segunda es la visita y taller Revuelta en el museo. Artistas italianas. A las 13:30 se realizará la lectura en voz alta Ana Victoria Jiménez y Alicia D'Amico y posteriormente a las 14:00 horas, la narración oral Historias de mujeres. Finalmente, el sábado 9 de marzo tendrá el conversatorio Arquitectas en primera voz a las 12:00 horas, con Jimena de Gortari, Paloma Vera y Sara Topelson.

En tanto, el Museo del Palacio de Bellas Artes realizará la mediación y activación Mujeres. De personajes a artistas, que se realizará a las 11:00 y 13:00 horas con la participación de Elizabeth Trejo los días 2, 5, 6, 7, 9, 16 y 23 de marzo de 2024.

Como parte de sus actividades para el 8 de marzo, el Museo Nacional de la Estampa (Munae) tendrá actividades que inician este 1 de marzo con la visita y taller Gráfica con perspectiva. Recorrido por la exposición: Cuerpo diverso animal Patricia Soriano, junto con el Museo Franz Mayer. Del 5 al 7 de marzo el Taller de Gráfica Móvil realizará el taller Gráfica para llevar, de las 12:00 a 16:00 horas. Para el 8 de marzo tiene programado Ni una más. Conversatorio, crítica y reflexión, con Patricia Soriano, Layla Sánchez Kuri, Mónica Mayer y Pilar Villela; se transmitirá en el canal oficial del Munae en YouTube.

Por su parte, el Laboratorio Arte Alameda iniciará sus actividades el 6 de marzo a las 18:30 horas con Traspaso: Proyección y creación de fanzine colectivo con Hoczyn, artista gráfica y la cineasta Ale Hernández Verá. El jueves 7 de marzo la Colectiva La Lleca presentará el libro Puente: el cuerpo como espacio de construcción reflexiva y gozo, con la artista Lorena Méndez Barrios.

El Salón de la Plástica Mexicana (SPM) inaugurará el viernes 8 la exposición Laboratorio de lo efímero a las 19:30 horas, la cual se podrá visitar de 10:00 a 18:00 horas de martes a domingo hasta el 6 de abril.

El 8 de marzo, el Museo Nacional de Arte (Munal) transmitirá en su canal de YouTube MUNALmx, las siguientes cápsulas virtuales: Las mujeres en la obra de Roberto Montenegro. Con Ana Carpizo a las 11:00 horas; Conexiones artísticas: Diego Rivera, Emma Hurtado y Juleen Compton. Con María Estela Duarte, a las 14:00 horas y Grandes mujeres virreinales en el contexto de la equidad de género. Con Héctor Palhares a las 18:00 horas.

También realizará las visitas guiadas De personajes a artistas a las 11:00 y 13:00 horas, los días 2, 5, 6, 7, 9, 16 y 23 de marzo, así como Mujeres y sociedad: 23, 27 y 29 de marzo a las 11:00 y 13:00 horas; actividades a cargo de MUNAL+ Educa.

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo iniciará sus actividades el jueves 7 con la transmisión de una videocápsula sobre el Día Internacional de la Mujer. Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, a las 19:00 horas y el viernes 8, la charla virtual Aproximaciones a Frida Kahlo desde cinco retratos fotográficos a las 16:00, con Cayetana Torres.

El sábado 9, el Museo Mural Diego Rivera realizará Mujeres de paso firme, una serie de actividades especiales dentro de las que se encuentra el Taller de ajedrez femenil, con Drakon chess y el equipo MMDR, a las 10:00 horas. Posteriormente, tendrá el taller y recorrido La Revoltosa y otras protagonistas a las 12:00 horas, y las 14:00 se llevará a cabo el torneo Simultáneo Femenil de Ajedrez, en colaboración con Drakon chess y Marian Renaa Casillas Aguilar. Otra actividad es el Concierto conmemorativo de piano en el que participará Mariana Cuautle Pérez, a las 16:00 horas.

A su vez, el Museo Tamayo realizará el taller Amigas íntimas: Publicación experimental sobre artistas mujeres en la colección del Museo Tamayo, con Milagros Rojas y Catalina Berarducci, de 11:00 a 13:00 horas; todos los sábados del 9 al 30 de marzo. También proyectará la cinta 103 días: Anette a las 19:00 el martes 12 y jueves 14, así como 103 días: Alcarrás, a las 18:00 horas el 19 y 21 de marzo. Las proyecciones son selección de Alejandra Márquez en colaboración con MUBI.

Rumbo al 8M se llevará a cabo en el Museo de Arte Carrillo Gil, el 2 de marzo, la actividad Rumbo al 8M: Entre cortinas, a las 11:00 horas, con la participación de Pia Camil. De igual manera realizará el recorrido curatorial El mismo río con Laureana Toledo, a las 12:00 horas y posteriormente el conversatorio-taller Cadáver exquisito. Presentación y estudio colectivo en el que participarán Nicole Chaput y Mariel Vela, a las 13:00 horas.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la Sala de Arte Público Siqueiros se abordará a través de la transmisión de la videocápsula Electa Bastar Oropeza y su lucha a favor de niñas, niños y mujeres en México; el viernes 8 a las 10:00 horas a través del Facebook de la SAPS.

Por su parte, La Tallera tendrá un pícnic artístico el 8 de marzo con La Sociedad del Jardín, en el que participará el equipo de mediación del recinto a las 12:00 horas. En tanto, la Galería José María Velasco ha organizado Diálogos por la igualdad. Género, cultura y deporte, charla con Alejandra Medellín, el sábado 9 a las 12:00 horas.

El Museo Nacional de San Carlos (MNSC), iniciará sus actividades el domingo 10, con el recorrido guiado por la exposición Pintar en femenino y el taller de autorretrato para mujeres de 13:00 a 15:00 horas. El 17 de marzo tendrá lugar el taller de Autobiografía textil dirigido a mujeres, con horario de 13:00 a 15:00 y el 24 de marzo la visita y taller Bitácora de lo cotidiano, de las 14:00 a las 15:00. Los fines de semana, del 9 al 31, habrá visita mediada y taller (De)construcción de la trama de 12:00 a 14:00. Actividades impartidas por el equipo del MNSC.

Mujeres en Ex Teresa es la videocápsula que se proyectará en la página de Facebook de Ex Teresa Arte Actual, el viernes 8 de marzo. Por último, el Museo de Arte de Ciudad Juárez realizará el conversatorio Creadoras en la frontera, en la que se contará con la presencia de Tania Hernández Dolz, Joana Ríos, Alukandra y Amalia Rodríguez. La moderación estará a cargo de Angélica Pérez, el 16 de marzo a las 15:00 horas.

