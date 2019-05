El joven Miguel Moisés García logra segundo lugar en el XVIII Concurso de Violín al interpretar huapango tamaulipeco

Por su ejecución de La petenera, El son de la huasanga y El caimán, entre otras piezas, el joven tamaulipeco Miguel Moisés García González obtuvo el segundo lugar en la XVIII edición del Concurso de Violín - Interpretación de Huapango Huasteco, que tiene el propósito de rescatar las tradiciones culturales de la zona huasteca en Querétaro.

En entrevista para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), García González manifestó su satisfacción por el premio, ya que "alienta mi carrera musical. Desde un principio, al enterarme de la convocatoria, me preparé a fondo. Fue muy emocionante ver a muchos compañeros competir por la misma razón".

Al hablar del lugar en el certamen, por el cual fue acreedor a un premio económico, un estuche, arco y juego de cuerdas para violín, el joven de 20 años agregó: "No solo estoy muy agradecido y honrado por haber obtenido el segundo lugar, sino que también me siento feliz porque es un galardón que no todo mundo puede lograr, y esto lo digo con modestia".

Posteriormente comentó que San Joaquín, Querétaro, lugar en el que se realizó el concurso, es la catedral del huapango huasteco, ya que también se llevan a cabo concursos de bailarines y músicos. "Concursé ante 17 tríos, que por cierto eran muy buenos, hubo mucha competencia y todo estuvo muy reñido".

El violinista informó que algunas de las piezas que interpretó el día de la competencia fueron La petenera, "un huasteco tradicional"; el son de La huasanga, "uno de los más complicados y laboriosos en cuestión de violín", y el huapango El caimán en re mayor, "al estilo de Tamaulipas".

Creo que sobresalí por llevar un estilo más tamaulipeco al concurso -mencionó García González-, algo que ya se ve poco. Creo que esto se debe a que los músicos escuchan más huapango de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, y se han olvidado de la música auténtica de la huasteca tamaulipeca.

El violinista dijo que comenzó a tocar el instrumento de manera inusual. "Aprendí líricamente al ver a los músicos grandes. Luego me esforcé en practicar y aquí está el resultado. A los 13 o 14 años empecé a agarrar el violín, pero a los 15 fue que me nació el amor. Solo pensaba en la música para este instrumento y en los huapangos. 'Esto es lo que me gusta', dije en ese momento".

Con la venta de pan, Miguel García González compró su primer violín "y empecé a aprender más del instrumento. Vengo de un rancho que se llama Tres Piedras, municipio de Aldama, Tamaulipas, en el que mi tío me hizo un violín rústico. Luego aprendí poco a poco y los señores de González, otra localidad, fueron los que me aconsejaron. Me enseñaron los tiempos, los mánicos, los acompañamientos y cómo no salirme de la cuadratura".

Hay diferentes tipos de música que el violinista tamaulipeco disfruta, sin embargo, mencionó que "el género que uno escucha por primera vez es que le va a gustar siempre. En mi caso, desde hace mucho había escuchado huapango, pero nunca le había prestado atención. A partir de los 12 años me di cuenta que gracias a sus melodías podía viajar a través del tiempo y recordé aquellos bailes, aquella gallardía y alegrías de antaño. El huapango me hace sentir muy alegre y con ganas de bailar".

El concurso en el que Miguel Moisés García obtuvo el segundo lugar fue convocado por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Escuela de Laudería, en colaboración con el H. Ayuntamiento de San Joaquín, Querétaro, la Secretaría de Cultura del Estado y el Comité Organizador del 50 Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco.





