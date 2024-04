El XLIV Encuentro Nacional De Arte Joven 2024 Anuncia A Los Ganadores

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV), y el Gobierno del estado de Aguascalientes, mediante su Instituto Cultural (ICA), junto con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, presentarán el XLIV Encuentro Nacional de Arte Joven (ENAJ) 2024.

Desde hace 44 años el ENAJ ha lanzado su convocatoria para que jóvenes creadores menores de 30 años presenten sus obras en el certamen. Para el concurso 2024, 621 artistas registraron 981 obras para el proceso de selección. En esta edición el jurado estuvo compuesto por Jonathan Fuentes Elías (Aguascalientes), Valeria Macías (Ciudad de México), Daril Fortis (Tijuana), Marco Arce (Ciudad de México) y Andrea Martínez (Ciudad de México), quienes determinaron otorgar los cuatro premios de adquisición a Estefanía Flores Reyes, de Guanajuato, con su obra Vista desde la ventana más cercana; Andrea García Sánchez, con Objeto de dominación; Carmen Ixchel Maya Gutiérrez, con How to be Visible, de la Ciudad de México, y Klaus Abimael González Carbajal con De 5:00 am a 8:00 pm, los tres de la Ciudad de México.

Asimismo, las obras 13 de oros (oráculo postal) de Noema Sofía Paredes Pineda, de Yucatán; Materia de escala, de Martín Estrada Márquez, de Durango; Mariposario, de Marta Cecilia Miranda Gómez, y Ya ves que en esta casa son puros problemas, o imágenes que se olvidaron por terapia electroconvulsiva 7, de Enrique López Llamas, ambos de la Ciudad de México, se hicieron acreedoras a Menciones Honoríficas, lo que significa un reconocimiento a su potencial técnico y creativo.

La exposición del XLIV Encuentro Nacional de Arte Joven 2024 estará compuesta por 39 obras seleccionadas por el jurado. Se presentará a partir del 14 de abril a las 10:00 h en la Casa de Cultura “Víctor Sandoval” del Instituto Cultural de Aguascalientes.

En paralelo se realizará el programa público del ENAJ entre mayo y agosto de 2024, con el objetivo de promover los derechos culturales de todas las personas, especialmente de los jóvenes, garantizar el acceso a la cultura y reconocerlas como productores de ésta. El programa constará de cuatro actividades fundamentales: proyección de cápsulas donde los creadores hablarán de sus obras, publicación de fotografías de las piezas acompañadas de comentarios de sus autores, así como la realización de charlas y talleres con los seleccionados del certamen.

Acerca del Encuentro Nacional de Arte Joven

El ENAJ surgió en 1966 como Concurso Nacional para Estudiantes de Artes Plásticas con el propósito de enriquecer la oferta cultural de la Feria Nacional de San Marcos. Posteriormente, en 1981, se convirtió en el Encuentro Nacional de Arte Joven para promover la creación artística del país. En esta etapa, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura comenzó su colaboración con el gobierno de Aguascalientes para la organización del encuentro.

