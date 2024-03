El Taller Autobiografía Textil Explora El Papel De La Mujer Dentro De Esta Práctica Artística

Enter Your Email to Unlock This Article



El Museo Nacional de San Carlos (MNSC), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), llevará a cabo el taller Autobiografía textil, impartido por Isabel Rivera y dirigido a mujeres. El curso se realizará el 17 de marzo a las 13:00h y los interesados en participar deberán realizar registro previo en mnsancarlos.inba.gob.mx.

Isabel Rivera comentó que el taller Autobiografía textil busca crear un espacio de reflexión y crítica que atienda las problemáticas en torno a la violencia de género, pero particularmente se centrará en la forma en que se ha escrito la historia de las mujeres y cómo aparecen en ella, ya sea como ajenas o pasivas, bajo una perspectiva crítica desde el acervo del museo.

La responsable del curso señaló que dentro del taller se retomarán las técnicas textiles que han sido vistas durante siglos como “propias” de las mujeres, además de buscar una conexión con las investigaciones que plantean cómo algunas metáforas literarias abarcan las labores textiles.

El taller estará estructurado en dos partes. En la primera se hará un recorrido por algunas piezas del acervo donde aparezcan mujeres contactando con fuentes escritas para demostrar que sus voces no aparecen, como en la obra El rapto de las sabinas, donde las sabinas no se muestran y solo están como el medio para lograr un propósito.

La segunda contiene la sección práctica del taller en donde se elaborará un libro textil, un relato autobiográfico con diferentes técnicas textiles como una propuesta alterna de registro.

“Es un evento dirigido a mujeres mayores de edad, con entrada gratuita, y solo les pedimos a las asistentes que traigan ciertos materiales que utilizarán y nosotros les proporcionamos otros recursos”, comentó la tallerista.

Explicó que el acervo es bastante amplio, ya que se cuenta con más de 2 mil 200 piezas de las cuales 2% es de mujeres, pero al mismo tiempo hay muchas representaciones.

El Museo Nacional de San Carlos se ubica en avenida México-Tenochtitlan No. 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Horario de visita, de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

