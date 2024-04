El Público Infantil Disfrutará De Aventuras Literarias Con Escritores, Titiriteros Y Músicos En El Jardín Escénico

Get Access To Every Broadway Story



Con el propósito de ofrecer una experiencia literaria única que permita fomentar entre las infancias y juventudes el gusto por la lectura y la escritura de una manera lúdica, y atraer a nuevos lectores, La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura, ofrecerán el ciclo Aventuras literarias, a partir del sábado 20 de abril, a las 12:00 h, en el Jardín y Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque.

A través de una lectura en voz alta, los autores participantes del ciclo compartirán con los asistentes su obra, además de interactuar con cuentacuentos, titiriteros y acompañamientos musicales improvisados, como parte de la programación literaria prevista para los nuevos espacios escénicos, con los que se amplían las posibilidades de expresión y disfrute del arte en general.

En la apertura del ciclo literario participarán Mónica B. Brozon, escritora y narradora; Annie Cotto, titiritera y actriz; y Hugo Arriaga, músico, quienes conjuntamente harán volar la imaginación y creatividad del público a través de la lectura de algunos fragmentos de la obra Historia sobre un corazón roto…y tal vez un par de colmillos, de la propia Mónica B. Brozon.

Mónica B. Brozon es narradora y guionista de cine y radio. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UIA y cursó el diplomado en Creación Literaria de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem). Se ha hecho acreedora a múltiples premios y reconocimientos literarios y su obra ha sido incluida en numerosas antologías, entre ellas, Los derechos de los niños no son cuento, Boleto al infierno (viaje sencillo) y Siete cuentos muy cochinos.

Por su parte, Annie Cotto es actriz, cantante e integrante de La noche teatro y Fierro producciones, Hernán producciones, Alonso Producciones y grupo Viva leyendas. Es directora de la Compañía de Títeres de Annie Cotto que ofrece espectáculos de teatro guiñol para niños; y desde 1998 es maestra de música y actualmente de canto independiente. Como artista plástica realiza el diseño y elaboración de escenografías, utilería, títeres y máscaras de sus producciones.

Finalmente, Hugo Emilio Trejo Arriaga creció en una familia apasionada por la música. Su amor por el arte sonoro se manifestó cuando cantaba y tocaba un acordeón de juguete en su infancia. A los 16 años descubrió en la escritura de canciones una vía para expresar sus sentimientos y hoy continúa su proyecto musical, centrado en el género regional mexicano. En su trabajo busca conectar con su público a través de letras auténticas y melodías emotivas.

