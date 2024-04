El Museo Tamayo Presenta La Segunda Parte De La Exposición Las Paradojas Del Internacionalismo

Enter Your Email to Unlock This Article



Las paradojas del internacionalismo (narradas por la colección del Museo Tamayo) conmemora el 125 aniversario de Rufino Tamayo a través de su legado con la creación del primer museo y colección de arte internacional en México. Inaugurado en 1981, el Museo Tamayo se estableció como un lugar donde las perspectivas internacionales pueden experimentarse mediante el arte.

Destacando obras de la colección, esta muestra revela las contradicciones y traiciones del internacionalismo que han impulsado a los artistas —incluido al propio Tamayo— a cuestionar las construcciones sociales, políticas y culturales, a 1través de las cuales se reconfigura continuamente la noción del “mundo”. Presentando una serie de obras producidas durante y después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, la exposición se centra en cómo los artistas transmiten una evolución de respuestas a esta noción desde una romantización de los procesos emancipadores universalizantes del Modernismo —una creencia en la ruptura y el progreso, en la anticipación y la libertad—, hasta la insatisfacción actual provocada por crisis “globales” compartidas como el cambio climático y la migración.

Las paradojas del internacionalismo es una exposición en dos partes que utiliza la colección del museo como marco, con la adición de préstamos clave de obras de artistas que han exhibido en el Museo Tamayo, recinto de la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

La Parte II se podrá apreciar del 11 de abril al 25 de agosto de 2024. La primera parte se presentó del 27 de mayo al 1 de octubre de 2023. En ella se exploraron los rasgos del internacionalismo a través de las respuestas de los artistas a acontecimientos como las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la caída de la Unión Soviética y los cambios globales de la década de 1990.

La exposición incluye obras de los artistas Abraham Cruzvillegas, Amalia Pica, Ana Mendieta, André Masson, Brian Nissen, Bruno Botella, Carlos Amorales, Damián Ortega, Daniel Guzmán, Edgar Negret, Eduardo Abaroa, Francis Alÿs, Feliciano Béjar, Francisco Toledo, Frederic Amat, Guillermo Trujillo, Henrik Håkansson, Julia Rometti, Liliana Porter, Magali Lara, Magdalena Abakanowicz, Manthia Diawara, María Izquierdo, Mariana Castillo Deball, Mario García Torres, Mark Tobey, Max Ernst, Melanie Smith, Minerva Cuevas, Pablo Vargas Lugo, Pedro Reyes, Pia Camil, René Derouin, Robert Rauschenberg, Rometti Costales, Rufino Tamayo, Salvatore Arancio, Susana Sierra, Tercerunquinto, Victor Brauner, Wifredo Lam y Wolfgang Tillmans.

La muestra se realiza con la curaduría de Kate Fowle, en colaboración con Andrea Valencia. El programa público del recinto se podrá consultar en museotamayo.org/agenda.

