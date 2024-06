El Cuarteto Orishas Compartirá Su Talento Al Interpretar Obras De Rossini, Bach, Duplessy, Houghton Y Goss

Enter Your Email to Unlock This Article



Con obras de Gioachino Rossini, Johann Sebastian Bach, Mathias Duplessy, Phillip Houghton y Stephen Goss, el Ensamble de Guitarras Orishas ofrecerá un concierto el sábado 8 de junio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, dentro del ciclo Música INBAL en la Ponce.

Ese día, el cuarteto, integrado por Vladimir Ibarra, Diego Emerith, Jesús Guarneros y Daniel Aguilar, interpretará la obertura de El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini; el Concierto de Brandeburgo, núm. 3, de Johann Sebastian Bach; Cuarteto en Re menor, de Mathias Duplessy; News from Nowhere, de Phillip Houghton; y una serie de canciones del británico Stephen Goss. El concierto cuenta con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Orishas fue el ganador del Premio Manuel M. Ponce que otorga el Festival Internacional de Música de Cámara de la ciudad de Aguascalientes y del primer premio del Concurso Nacional de Ensambles de Guitarra en Taxco, Guerrero, en su primera edición. También ha obtenido otros galardones.

Por su indiscutible calidad se ha presentado en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el Gran Teatro Falla de Cádiz, España, y la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, por mencionar algunos.

Asimismo, fue invitado de honor al Festival Internacional de Música de Cámara de San Miguel de Allende, los Ciclos de Música de la Real Academia de España en Roma, el Encuentro de Guitarra de Cartago, en Costa Rica, y el Festival Iberoamericano de Música Manuel de Falla en Cádiz, España, entre otros.

