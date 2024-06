Estudiantes De La Escuela De Iniciación Artística Núm. 2 Realizan Muestra Creativa Y Lúdica De Libros De Artista

Get Access To Every Broadway Story



La Escuela de Iniciación Artística (EIA) núm. 2, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), presentará la exposición Libros de artista, la cual reúne, de manera creativa, lúdica e interactiva, propuestas de estudiantes de 3er. año de Dibujo.

La muestra, que será inaugurada en el vestíbulo del plantel, el 7 de junio a las 17:00 h, estará abierta hasta el 19 del mismo mes. La entrada es libre.

Se trata de una exposición que comparte el trabajo desarrollado por la comunidad estudiantil que egresa, en el presente ciclo escolar, y parte de la creación de libros de artista que realiza consecutivamente la escuela.

“Cada año tenemos propuestas, materiales y conceptos diferentes a partir de la idea de cada estudiante y como resultado de lo aprendido desde el segundo año de dibujo”, dijo la docente Jaqueline Juárez.

Detalló que el concepto de libro de artista se relaciona con algo que se utiliza para hojear, pero la idea que se maneja en esta exposición es entender la obra desde otra perspectiva. De este modo, las propuestas se vuelven más interesantes y las y los estudiantes buscan materiales y tipografías nuevas que les sirven para plantearse qué van a decir. “Es un trabajo donde entran los procesos creativos de acuerdo con la idea curatorial”.

Entre las piezas que destacan está el libro de artista de Andrea Rodríguez, quien trabajó a partir de los recorridos que realiza de su casa a la escuela y la centralización de la educación, usó chaquira y diversas telas para crear un mapa de su recorrido.

Por su parte, Karen Gabriela del Olmo realiza un libro como una crítica donde deconstruye la idea de un refresco y hace una especie de poema visual a partir de dicho objeto para que el público interactúe con una ruleta.

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h. La Escuela de Iniciación Artística núm. 2 se ubica en Dr. Carmona y Valle No. 54, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

