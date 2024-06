La Exposición John Golding: De México A Londres Comparte Obra Abstracta Del Artista Anglo-Mexicano En El MAM

Enter Your Email to Unlock This Article



En el Museo de Arte Moderno (MAM) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con el John Golding Artistic Trust, se presenta John Golding: De México a Londres, exposición dedicada a uno de los pintores abstractos del siglo XX a nivel mundial.

En esta exposición, que concluirá su ciclo el próximo 28 de julio, se pueden apreciar tres de los principales periodos de Golding, el primero de ellos en el cual todavía trabajaba figuración; el segundo la denominada Abstracción hard edge y su último período de una abstracción lírica absoluta.

La muestra ofrece al público el recorrido de la obra de Golding desde sus primeras pinturas abstractas, en las cuales se observa un diálogo más directo con los protagonistas del muralismo mexicano, como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros; su posterior quiebre hacia la abstracción, que será su gran investigación de vida, su diálogo con artistas de la Ruptura, principalmente con Gunther Gerzso; hasta llegar a la abstracción pura, según explica Brenda Cano, jefa de Curaduría del MAM.

Una de las obras más representativas de su primer periodo es Figure (1961), óleo sobre masonite, ubicada dentro de lo que se conoce como sus “pinturas negras”, en las que el espectador puede ver los linderos de Golding entre la figuración y la abstracción.

“Es un período de introspección de Golding, no solo oscuro en el uso de la paleta de color, donde vamos a ver muchos negros, grises y blancos, aunque vamos a ver también la introducción del color que es lo que posteriormente va a caracterizar su obra”, comenta la curadora.

Todos estos elementos se pueden apreciar en Figure, obra con un torso que remite a una especie de figura totémica colocada en un paisaje atemporal, que a su vez refiere a una arquitectura sin tiempo en la que se puede distinguir una ventana y una especie de pared, sin mayores referencias temporales o cronológicas.

En su trayectoria gira hacia el Hard edge, tendencia pictórica abstracta caracterizada por bloques de color muy bien definidos con bordes delineados. Una de las piezas de esta etapa es un difuminado C(m.m)III (1976), obra en la que Golding abraza la abstracción y en la cual destaca el uso del amarillo, color que, según uno de los críticos de Golding, fue reinventado por el artista.

C(m.m)III ofrece una serie de tonalidades amarillas y azules, combinadas con rojos, en líneas verticales de color, donde el rojo parece emerger del fondo. A través de esta obra se puede reconocer a un Golding inserto en una investigación sobre la abstracción, la cual lo ocupará el resto de su vida.

Una de las piezas significativas de este periodo, presente por la continuidad del diálogo de Golding con José Clemente Orozco, es un acrílico sobre lienzo, de grandes dimensiones y expresividad que remite a los rojos que usaba Orozco.

La invitación es para que el público conozca toda la trayectoria artística de John Golding, desde su obra temprana hasta sus últimos trabajos, figura indispensable de la pintura abstracta de la segunda mitad del siglo XX, referente como pintor y académico.

