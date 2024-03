El Museo Nacional De Arte Y La UNAM Realizarán Ciclo De Conferencias Sobre Artistas Extranjeros En México

Get Access To Every Broadway Story



El Museo Nacional de Arte (Munal), en colaboración con el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizará el ciclo de conferencias Artistas extranjeros en México, con el objetivo de analizar la vida y obra de algunos de los más destacados pintores, escultores, arquitectos y fotógrafos, quienes viajaron a nuestro territorio y fueron referenciales en la conformación de la estética mexicana.

Integrado por 12 charlas que se realizarán en modalidad presencial, el programa tendrá lugar del 18 de abril al 27 de junio de 2024, en un horario de 17:00 a 19:00 h. Las sesiones darán cuenta de la entrañable relación artística de México y las diversas corrientes desarrolladas en España, Italia, Francia, Estados Unidos y Guatemala.

La cronología de los artistas incluidos abarca, desde quienes emigraron a Nueva España poco después de la conquista de México, hasta los que hicieron del país un hogar propio, atraídos por la grandilocuencia de su gente y paisaje.

El programa tendrá lugar, de forma alternada, en el Auditorio José Vasconcelos del CEPE y en el Auditorio Adolfo Best Maugard del Munal. Serán gratuitas y se otorgará constancia a quienes acrediten 80% de asistencia. A su vez, serán transmitidas en las plataformas de Facebook y YouTube. Para más información sobre el programa se podrán consultar las redes sociales oficiales del museo y en el portal munal.mx/es.

El Munal se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Horario: de martes a domingo, 10:00 a 18:00 h. Costo general $90. Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

