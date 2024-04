El Museo Nacional De Arte Promueve El Paisajismo Con El Taller CreArte

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo Nacional de Arte (Munal), ofrecen el Taller CreArte, que tiene como intención reforzar de manera pedagógica y didáctica la visita a la sala permanente José María Velasco. La actividad se realiza en las salas permanentes de Paisajismo del museo y en el Laboratorio de Arte, área a cargo de la Coordinación de Educación del Munal.

Para participar en este taller las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a maría.loera@munal.inba.gob.mx, de martes a sábado, a partir de las 11:00 y hasta las 15:00 h, la actividad está dirigida a grupos escolares de primaria y secundaria, e incluso de bachillerato o profesional; con un costo de recuperación de materiales.

La responsable del taller, María Trinidad Loera explica en entrevista que, en un primer momento, se invita a los participantes a realizar una visita guiada o recorrido a la muestra Territorio ideal. José María Velasco, perspectivas de una época, que incluye 103 obras de artistas locales y extranjeros, cuyo periodo comprende de 1830 a 1920.

Asimismo, comenta la tallerista que a partir de la producción artística de José María Velasco (1840-1912), referente nacional de plenitud expresiva del paisaje moderno, se inspira a los participantes para que, después del recorrido comiencen el trabajo en el Laboratorio de Arte.

“Se trata de realizar una reinterpretación subjetiva, los asistentes cerrarán los ojos y traerán de sus recuerdos algún paisaje que hayan visto o visitado para posteriormente trabajar con las técnicas y métodos que se les describió en el recorrido”, explica la encargada del taller.

“En las sesiones se abordan temas pertinentes, como teoría del color, en teoría y práctica se desarrolla su percepción, punto de fuga, perspectivas con las que podrán representar un horizonte, por ejemplo, y con todos esos elementos transforman los colores, se va plasmando su paisaje en una hoja de acetato; cuando ya tenemos los paisajes jugamos con las perspectivas, es un ejercicio interesante, porque demostramos que con técnica, conocimiento e incluso pocos materiales, podemos generar un trabajo de calidad”, indica Loera.

“De esta manera demostramos que el arte puede ser extraordinario o cotidiano, depende de las tareas o el trabajo que estén realizando, otro aspecto importante que se explora en el taller es descubrir las habilidades que tiene cada uno de los participantes como resultado de sus reinterpretaciones. Es muy emotivo cuando ellos dan cuenta de sus hallazgos estéticos, de que el arte no es que esté lindo o feo, sea bueno o malo, sino que es un ejercicio subjetivo y que está permitido, que cada uno haga su manifestación intima individual”, asegura.

El Munal aprovecha las muestras que se exhiben para desarrollar talleres con los temas que abordan; el recinto del Inbal se puede visitar de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h, en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Estaciones del Metro Tacuba y Bellas Artes.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.