El Museo De Arte Moderno Presenta La Gran Visión Italiana. Colección Farnesina, Curada Por Achille Bonito Oliva

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación internacional de Italia, presenta la exposición La gran visión italiana. Colección Farnesina, curada por Achille Bonito Oliva, un apasionante viaje por la historia del arte desde el siglo XX hasta nuestros días.

En el evento de inauguración la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, dijo que para nuestro país es un privilegio celebrar con esta exposición 150 años de amistad entre Italia y México.

“La amistad entre Italia y México, entre dos superpotencias culturales, se va a seguir tejiendo como un telar inmenso, como una tela hermosa de Italia o de México, y va a seguir cobijando estas relaciones”, afirmó Frausto Guerrero.

Agregó que “el arte, que es la búsqueda de la paz, de armonía, se puede lograr cuando dos naciones se tratan con respeto” y señaló que “la cultura es el reconocimiento pacífico del otro, en su diferencia y en lo que nos puede enriquecer al conocerlo”.

Por su parte, la titular del Inbal, Lucina Jiménez López, reconoció que el arte “es el mejor embajador y el mejor representante de la diplomacia cultural que hoy ponemos como ejemplo en esta exposición que celebra 150 años de vínculo histórico entre dos naciones que ponen el arte y el patrimonio como ejes fundamentales de su quehacer”.

Asimismo, reconoció el empeño de la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, para que el MAM se convirtiera en un ejemplo gracias al proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el cual “nos permite tener un museo a la altura de sus colecciones, del diálogo internacional que hoy estamos celebrando.

“Para el Inbal, dijo, es un honor recibir en este Museo de Arte Moderno la colección de obras de arte de los siglos XX y XXI del Palacio de la Farnesina en Roma, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, cuyas piezas muestran la vigencia y la renovación del arte italiano en la época actual”.

Por último, la directora general del Inbal consideró que recibir esta exposición es una muestra más de esa hermandad que nos une con un país que además ha puesto un ejemplo en la protección, divulgación y difusión del patrimonio cultural”.

El viceministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia, Georgio Silli, externó que con esta exposición inician oficialmente las celebraciones por el 150 aniversario de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones. “Un acontecimiento de extraordinaria importancia”.

Informó que “La gran visión italiana Colección Farnesina llega tras un largo viaje después de su montaje en Singapur, Tokio, Nueva Delhi, Seúl y Nueva York. Un viaje a través de los continentes, que han visto al arte contemporáneo italiano enfrentarse a diferentes contextos y públicos, encontrando diferentes estéticas y sensibilidades”.

El viceministro afirmó que “Italia mira cada vez más a México como un socio de suma importancia destinado a desempeñar un papel creciente y crucial en el complejo escenario geopolítico”, con el que forja vínculos cada vez más sólidos.

En la inauguración, Umberto Vattani, creador de la colección, explicó que se creó a partir de la mudanza del Ministerio de Asuntos Exteriores de Roma a un edificio que describió como frío, por lo cual, desde 1986, solicitó obra a algunos amigos artistas. Con esta colección, que cuenta con más de 700 piezas, se comprobó que el arte italiano no termina con Miguel Ángel, Rafael y Caravaggio.

Señaló que en el año 2000 abrió sus puertas al público y se convirtió en una de las primeras y más importantes colecciones de arte contemporáneo italiano. Asimismo, resaltó que, a través de esta colección, la cual se expone en los museos más importantes del mundo, se ha vuelto un vehículo para profundizar las relaciones entre países y fortalecer la amistad y el común interés: “Aún más en México, un país en el cual las artes visuales, la literatura, el teatro, la danza y el cine tienen un papel protagónico, ha hecho de este país un referente cultural a nivel mundial. La colección que vamos a ver, por ser una vibrante representación del panorama artístico del siglo XX hasta hoy en día, se ha convertido en la embajadora más atractiva del arte italiano en el mundo”.

Por medio de 71 obras seleccionadas de la extraordinaria e itinerante colección de arte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia, creada por voluntad del embajador Umberto Vattani, el público se acerca a las afinidades y diferencias, así como a la variedad temática y tendencias de los principales movimientos artísticos, modernos y contemporáneos, que dan cuenta de la larga tradición, visión e identidad del arte italiano.

A la inauguración asistieron también la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán Burgos; el director ejecutivo de Diplomacia Cultural y Turística de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Patricio Riveroll; y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado Pérez, entre otros.

La exposición se compone de pintura, escultura, fotografía y vídeo, con obra de Carla Accardi, Afro, Getulio Alviani, Matteo Basilé, Vanessa Beecroft, Elena Bellantoni, Domenico Bianchi, Umberto Boccioni, Alighiero Boetti, Agostino Bonalumi, Danilo Bucchi, Alberto Burri, Loris Cecchini, Mario Ceroli, Sandro Chia, Sarah Ciracì, Francesco Clemente, Pietro Consagra, Enzo Cucchi, Sabrina D'Alessandro, Gino De Dominicis, Nicola De Maria, Fortunato Depero, Gianni Dessì, Irene Dionisio, Tano Festa, Giuseppe Gallo, Alberto Garutti, Mimmo Jodice, Jannis Kounellis, Felice Levini, Sergio Lombardo, Piero Manzoni, Marino Marini, Arturo Martini, Fabio Mauri, Mario Merz, Marisa Merz, Mirko, Maurizio Mochetti, Liliana Moro, Nunzio, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Pino Pascali, Luca Maria Patella, Achille Perilli, Benedetto Pietromarchi, Alfredo Pirri, Vettor Pisani, Michelangelo Pistoletto, Piero Pizzi Cannella, Fabrizio Plessi, Arnaldo Pomodoro, Daniele Puppi, Mimmo Rotella, Pietro Ruffo, Alberto Savinio, Mario Schifano, Marco Tirelli, Grazia Toderi y Grazia Varisco.

La exposición se presenta en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Paseo de la Reforma esquina Gandhi s/n, Primera Sección, Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Se podrá visitar hasta el 2 de junio de 2024.

Achille Bonito Oliva (Caggiano, 1939)

Es uno de los críticos de arte y curador más importantes de los siglos XX y XXI. En 1961 se graduó en Derecho por la Universidad Federico II de Nápoles, dedicándose posteriormente a estudios artísticos, filosóficos e históricos.

De 1969 a 1971 fue subdirector de la Academia de Bellas Artes de L'Aquila, así como asistente ordinario (1971) y profesor titular (1976) de Historia del Arte Medieval y Moderno en la Universidad de Salerno. En 1968 se trasladó a Roma, donde colaboró con la Universidad La Sapienza, convirtiéndose allí en 1982 en profesor asociado de Instituciones de Historia del Arte en la Facultad de Arquitectura y docente desde 1984 de Historia del Arte Contemporáneo.

En 1970 fue secretario general de su primera gran exposición temática, Amore mio (Palazzo Ricci, Montepulciano) y curador de Vitalità del negativo nell'arte italiana 1960-70 (Palazzo delle Esposizioni, Roma). En 1971 fue curador de la participación italiana en la VII Bienal de París (de la que también fue co-curador de la XIII edición en 1985) y de Pérsona (BITEF Belgrado Festival Internacional de Teatro, Belgrado). En 1973 fue curador de la exposición El delicado tablero de ajedrez, Marcel Duchamp 1902-1968, y de la Sección de Arte de la exposición Contemporánea (Parcheggio di Villa Borghese, Roma), que él mismo concibió.

En 1979 teorizó sobre el movimiento Transvanguardia que superaba las posiciones ideológicas y las matrices conceptuales de la década anterior. En 1979 curó la exposición Opere fatti ad arte en el Palazzo di Città de Acireale, primera presentación pública del grupo de artistas que reunió bajo la definición de Transvanguardia: Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Nicola De María, Mimmo Paladino.

Ha curado múltiples exposiciones de artistas individuales y entre los programas de televisión creados y conducidos por Bonito Oliva se encuentran Autorretrato del arte contemporáneo (RAI 3, 1992-96), el especial Totòmodo, el arte también explicado a los niños (RAI 3, 1995), A B. O Collaudi d'arte (RAI 1, 2000-01), A.B.O.RDO DELL' ARTE y El día de la creación (Cult Network/Sky, 2004-05) y Fuori Quadro (RAI 3, 2014-15).

