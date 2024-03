El Museo De Arte Moderno Invita A Su Público Infantil Al Curso Modernos En Acción. Arte Italiano Más Allá De La Mona Lisa

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), llevarán a cabo el curso vacacional: Modernos en acción. Arte italiano más allá de la Mona Lisa.

El curso se presenta como opción de recreación y cultura en el periodo vacacional de Semana Santa y está dirigido a niños y niñas de seis a 12 años de edad. Las sesiones se desarrollarán del lunes 1° hasta el viernes 5 de abril, de las 10:00 a las 14:00 h, con cuota de recuperación.

Durante estos cinco días los participantes conocerán y explorarán las obras que conforman la exposición La gran visión italiana. Colección Farnesina que alberga el MAM.

Con la guía y asesoría de personal especializado, los niños y las niñas recorrerán la muestra y conocerán detalles como técnicas y estilos de las obras y sus autores para posteriormente compartir una serie de actividades didácticas que derivarán en expresiones creativas de cada uno de los participantes.

La exposición La gran visión italiana. Colección Farnesina reúne 71 obras de pintura, escultura, fotografía y video, de artistas pertenecientes a la colección del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Italia que se resguarda en el Palacio de la Farnesina. Las piezas representan un valioso conjunto representativo del arte italiano del siglo XX.

Dicha exposición es parte de las celebraciones por los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia y son un ejemplo de la vitalidad de los artistas protagonistas de los principales movimientos artísticos italianos junto con las propuestas plásticas y visuales de las últimas generaciones en ese país europeo.

Más allá de lo representativo del arte italiano, la exposición es un ejemplo de que el arte es el mejor embajador y el mejor representante de la diplomacia cultural, del vínculo histórico entre dos naciones que ponen el arte y el patrimonio como ejes fundamentales de su quehacer.

Partiendo de esos conceptos que dieron pie a la conformación de la exposición La gran visión italiana. Colección Farnesina, los niños y niñas participantes en el Curso Vacacional: Modernos en acción. Arte italiano más allá de la Mona Lisa, podrán conocer a los diversos autores y sus técnicas y elaborarán trabajos creativos que reflejen los temas de la exposición.

El Inbal y el MAM invitan a niños y niñas de entre seis y 12 años de edad a participar en dicho curso y a descubrir y experimentar de manera didáctica, divertida y muy plástica, el arte moderno y contemporáneo de los artistas italianos del siglo XX.

Las inscripciones están abiertas hasta agotar el cupo. Las sesiones se desarrollarán del 1° al 5 de abril, de las 10:00 a las 14:00 h. Informes e inscripciones en: educativos@mam.org.mx.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.