El Museo De Arte De Ciudad Juárez Ofrece Cruce Cultural, Serie De Charlas Con Enfoque Transcultural Fronterizo

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), en colaboración con El Paso Museum of Art y el City of El Paso Museums and Cultural Affairs Department, presentan Cruce Cultural, el cual comprende diferentes charlas con algunos de los artistas que participaron en la séptima edición de la Border Biennial/Bienal Fronteriza 2024 la cual se expuso en diciembre de 2023, la que reunió las múltiples aristas de la identidad fronteriza.

Tanto el programa Cruce Cultural como la Bienal Fronteriza se identifican por su carácter binacional y transfronterizo. Su objetivo es exponer las temáticas que conectan el trabajo de los colectivos y los artistas seleccionados en la séptima Bienal Fronteriza 2024, con quienes se busca generar conversación y compartir el desarrollo de propuestas visuales y parte de su proceso creativo.

Estas interacciones proponen generar, difundir y promover el trabajo tanto de artistas emergentes como consolidados.

Para la charla titulada Paisaje/Video/Abstracción, los artistas invitados hablarán de temáticas como entorno, paisaje, territorio, violencia, abandono y políticas migratorias, las cuales se analizan por medio de diferentes técnicas, como la representación visual, figurativa, la abstracción, el video y otros elementos artísticos.

Participan: Mónica Arreola (Tijuana, Baja California, 1976). Arquitecta y artista visual, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Estudió la maestría en Arte Moderno y Contemporáneo y cuenta con un estudio superior en curaduría en el Centro de Cultura Casa Lamm. Dirige 206 arte contemporáneo, un espacio dinámico para el diálogo y difusión del arte en Tijuana. Sus áreas de trabajo principales son la fotografía, escanografía e instalación. Sus temáticas como artista visual se ven fuertemente influenciadas por su background arquitectónico. Arreola realiza un registro de espacios abandonados, documenta la modificación del paisaje, las dinámicas sociales de los habitantes y el estado en el que se encuentran las ruinas contemporáneas, resultado del sistema económico presente.

Jair Tapia (Ciudad Juárez, 1976). Diseñador gráfico y artista multidisciplinario. Graduado por la Universidad de Texas en El Paso, estudió la Licenciatura en Bellas Artes con doble concentración en pintura y diseño; la maestría en Bellas Artes en el Transart Institute en Linz, Austria, con enfoque en arte interdisciplinario e instalación. Ha sido acreedor a la beca David Alfaro Siqueiros del estado de Chihuahua y a la beca de intercambio de residencia del Forcan, entre otras. Ha realizado proyectos y exposiciones en Tamaulipas, Monterrey y la Ciudad de México. Vive y trabaja en la frontera de Ciudad Juárez/El Paso.

Paloma Vianey (Ciudad Juárez, Chihuahua 1995, radica en Washington, DC). Al crecer a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, su trabajo narra su experiencia diaria al cruzar esta división política. También crea imágenes de Ciudad Juárez, donde enfatiza sus paisajes urbanos y los edificios que a menudo pasan desapercibidos, con el objetivo de proporcionar narrativas diferentes. A través de pinturas, grabados y esculturas, explora temas de vulnerabilidad, tensión y su deseo de comunidades libres de violencia.

Hugo Crosthwaite (Tijuana, Baja California, 1971). Creció en la ciudad costera de Rosarito, Baja California, al sur de la frontera internacional. Graduado de la Universidad Estatal de San Diego en 1997 con una licenciatura en Artes y Ciencias Aplicadas, es dibujante que a menudo utiliza lápiz o carboncillo y se centra en la figura. Trabaja de forma lineal, permitiendo que los dibujos se desarrollen con gran detalle. Combina retratos, referencias a cómics, señalizaciones urbanas, fachadas comerciales y mitología en composiciones densas y en capas. Trabaja principalmente en blanco y negro, hace uso de la alegoría y de los medios populares para llevarlos al escenario de la condición humana, interactuando con la arquitectura de Tijuana y los sueños de la frontera.

La charla Paisaje/Video/Abstracción se llevará a cabo en el marco de Noche de Museos el miércoles 27 de marzo a las 18:00 h en la Sala Norte del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Entrada libre.

El horario del recinto de la Red de Museos Inbal es de martes a sábado de 10:00 a 18:00 h y domingo de 12:00 a 17:00. Para más información escribir al correo electrónico macj.promocionydifusion@inba.gob.mx. o al teléfono 656 146 1630.

