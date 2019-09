El Museo De Arte De Ciudad Juárez Conmemora 56 Años Con La Muestra Binacional Brian Maguire: Escenarios De Ausencia

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), presentará la exposición binacional Brian Maguire: escenarios de ausencias, en el marco del 56 aniversario del Museo de Arte de Ciudad Juárez, muestra que se inaugurará el 20 de noviembre a las 19:00 horas.



La exposición es un esfuerzo realizado en conjunto con el Museo de Arte de Ciudad Juárez y el Stanlee & Gerald Rubin Center for Visual Arts de la University of Texas at El Paso.

Brian Maguire (1951) presenta una exposición conformada de cuatro módulos que tratan problemáticas políticas y sociales de Irlanda, la devastación de la guerra en Alepo, Siria y el narcotráfico en la frontera de Estados Unidos y México. En este último se acerca a una temática dolorosa para la sociedad fronteriza con retratos de mujeres desaparecidas.

El pintor irlandés aborda la pintura con una visión singular e inclusiva y como un acto de solidaridad. Activista, corresponsal y voz de los desposeídos y marginados, su obra más reciente plantea problemas de migración, desplazamiento y dignidad humana, entre otros problemas sociales.

Ha expuesto en Europa, Estados Unidos y Asia. Las exposiciones individuales actuales y futuras incluyen Juárez a Alepo, el Centro Rubin para las Artes Visuales, Universidad de Texas, El Paso, EU; Museo de Arte de Ciudad Juárez, México (2019) y American University Museum, Washington DC (2020).

Respecto a las exposiciones individuales que ha presentado recientemente se incluyen War Changes Its Address: The Aleppo Paintings, Museo Irlandés de Arte Moderno, Dublín (2018); 'J'ACCUSE', Void, Derry, EU (2016); La ausencia de justicia exige esta ley, Fergus McCaffrey, Nueva York (2015); Otras actividades seleccionadas incluyen: Changing States: Contemporary Irish Art y Francis Bacon's Studio, BOZAR Center for Fine Arts, Bruselas (2013); X Espacio de Arte, Ciudad de México (2013); Femicidio / Juárez: pinturas de Brian Maguire, en el Parlamento Europeo, Bruselas (2012).

Otras muestras son: Fairview Project, exposición individual en el Galway Arts Center en colaboración con Fairgreen Homeless Shelter, EU (2005); Inside / Out', exposición itinerante individual en la Galería Municipal de Arte Moderno de Hugh Lane, Dublín; Museo de Arte Contemporáneo de Houston y Galería Municipal de Crawford, Cork, Ir (2000); Representación de Irlanda en la XXIV Bienal de Sao Paulo, Brasil (1998); Irish Art 1970-1995, Fuller Craft Museum, Boston, EU (1995); 11 ciudades / 11 naciones, primera exposición individual en la Galería Kerlin, Dublín (1990); Crossroads, Turns of the Mind: Some New Irish Art, primera gran exposición de arte contemporáneo irlandés para promocionar América del Norte (1985-87); Making Sense, espectáculo itinerante del Consejo de las Artes de Irlanda (1982).

Igualmente, participa en exposiciones colectivas y es representado en las colecciones del Museo Irlandés de Arte Moderno; Galería de la Ciudad de Dublín The Hugh Lane; Museo de Bellas Artes de Houston, Texas; Gemeentemuseum, Den Haag, Países Bajos; Museo Alvar Alto Finlandia.

La exposición Brian Maguire: escenarios de ausencias en el Museo de Arte de Ciudad Juárez permanecerá abierta hasta el 24 de noviembre.





