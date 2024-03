El Munal Revisará Algunas Obras De González Camarena, Montenegro Y Argüelles Bringas En El Día Mundial Del Color

Get Access To Every Broadway Story



El Museo Nacional de Arte (Munal) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) celebrará el Día Mundial del Color y el Día Mundial de la Poesía con una visita mediada a cargo del artista plástico Arturo Pérez Cerón por las obras más coloridas de la exposición permanente XX en el XXI, así como un taller para la creación de composiciones literarias.

Con 24 años en el área educativa del Munal, perteneciente a la Red de Museos del Inbal, Arturo Pérez indicó que es la primera vez que el recinto celebrará el Día Mundial del Color con una visita mediada en la que se abordará el concepto de color y la forma teórica-artística como se han apropiado de este elemento los creadores a través de la historia del arte.

La actividad se realizará el 21 de marzo a las 11:00 h, en la que se revisarán algunas obras de pintores, como Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Gonzalo Argüelles Bringas, entre otros, y el manejo que hacen del color.

“No solo se observará qué colores utilizaron, sino también los planteamientos teóricos que aplicaron, es decir, el uso de colores complementarios, fríos, cálidos y la paleta que emplearon. De esta manera, consideramos que se puede apreciar mejor el contenido de las obras y acercarse a un discurso más profundo”.

Detalló que el ejercicio se hará directamente en sala para que el público pueda estar frente a la obra y comparta sus propias experiencias. Esperamos ofrecer a los asistentes una visita significativa, divertida y reflexionada, con más experiencia, que no solo se lleven información de los contenidos, sino de los procesos creativos.

Señaló que una de las obras que se revisará es El perico, de González Camarena, en la cual se podrán observar las distintas narrativas a través de teorías y usos del color. La pintura se caracteriza por el uso de una paleta de tonos fríos, entre azules, violetas y verdes, sin embargo, los detalles y matices se generan con colores más cálidos, como el amarillo, naranja y rojo, generando así un contraste visual armonioso, de variación de colores cálidos y fríos.

También el área educativa celebrará el Día Mundial de la Poesía con una visita mediada y el taller Palabras coloridas: taller de exploración artística a través de la poesía, en la que las obras del museo, como El amor del colibrí (1869), de Manuel Ocaranza, sirvan de inspiración para crear composiciones literarias. La actividad se realizará el 21 de marzo a las 16:00 h, coordinada por Andrea Barrales y Arturo Zubieta. Informes y registro en el correo: arturo.zubieta@munal.inba.gob.mx.

