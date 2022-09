El Inbal Y El Instituto Nacional Superior De Las Artes De Costa De Marfil Firman Acuerdo En Beneficio De Las Nuevas Generaciones

Resguardar, preservar, difundir, investigar y documentar fondos y archivos de las artes visuales de México —a partir del siglo XX hasta la actualidad— son actividades que desde hace 37 años realiza el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

September 27, 2022

'Have you ever dreamt of attending the Yule Ball?' This fall, you are invited to the unique celebratory gathering, 'Harry Potter: A Yule Ball Celebration', coming to select cities across the globe for the first time ever, all the way from Milan and Montreal to Houston and Mexico City with dates starting November 18 in the US.