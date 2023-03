El Inbal Recibe A Su Público Con Nuevas Exposiciones En Museos Del Circuito Chapultepec

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) invitan al público a asistir este fin de semana para disfrutar del proyecto: Chapultepec. Naturaleza y Cultura, por medio del cual los museos de Arte Moderno (MAM), el Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) presentarán distintas actividades.







La primera exposición pictórica será en el Museo de Arte Moderno con el título: Imaginaciones radicales. Una lectura disidente de la colección del MAM, que implica un acercamiento al invaluable acervo del museo a través de una perspectiva de género, entendido no como una construcción binaria femenino/masculino, sino como un reconocimiento de la diversidad.







La muestra reúne alrededor de 200 obras de los más importantes artistas mexicanos, pertenecientes al acervo del MAM, a colecciones de instituciones públicas y privadas, así como a diversos artistas y colectivos que a la vez hacen un recorrido histórico por las distintas etapas del museo. La muestra se encuentra en la Sala D del recinto hasta el mes de octubre.







La segunda muestra es una propuesta del Museo Rufino Tamayo titulada Roi Soleil, y se trata de la primera exposición individual en México del director, guionista y productor autodidacta español Albert Serra (1975), quien influenciado por personajes literarios y mecanismos estéticos del cine de los años sesenta y setenta recupera aquí la fantasía de los inicios de la cinematografía con temas y personajes solemnes -delirantes y absurdos- que se alejan de la típica representación de la vida cotidiana.











A través de un lenguaje visual único y una narrativa no lineal, la muestra aborda temas complejos como la muerte y la decrepitud en un lugar ajeno -en este caso, la sala vacía del museo-, donde permanece el testimonio de una suerte de encuentro entre la representación del poder y su vanidad. Como parte de la exposición multidisciplinaria, el artista recrea a través de un performance la agonía de Luis XIV como figura alegórica de la decadencia. La exhibición estará abierta hasta el 14 de mayo.







En contraparte, la Sala de Arte Público Siqueiros albergará por últimos días (hasta el domingo 26 de marzo) la muestra México bárbaro, de Néstor Jiménez, una mirada multidisciplinaria a través de escultura, pintura y video, a un conflicto social registrado, en 2020, en la periferia oriente de la Ciudad de México, debido a la escasez de agua en la comunidad, lo que llevó a los habitantes a realizar acciones de protesta.







El MAM alberga también las muestras temporales Remedios Varo. Disrupciones de lo real, una mirada a la artista surrealista en el contexto de la modernidad a través de tres líneas de aproximación: su gramática plástica y visual, ecos en preocupaciones contemporáneas y la fortuna crítica (Sala C del recinto, hasta el 14 de mayo), y Memorias de un retrato. Emma Hurtado y Diego Rivera, un acercamiento a la labor cultural de Emma Hurtado, figura clave de la escena artística del arte moderno, así como gestora de proyectos de importancia para la difusión del México de la primera mitad del siglo XX (Sala A, hasta el 16 de abril).







Asimismo, el MAM también alberga las exposiciones Margarita Nelken y el expresionismo mexicano. Crítica de arte en México durante la Guerra Fría que recupera la figura y el trabajo de la crítica española dentro de la producción artística en México a mediados del siglo XX (Sala B, hasta el 30 de abril), y Cimbra. Apuntes sobre la colección del MAM, una selección que responde a la periodicidad, el peso historiográfico, la pluralidad de técnicas y soluciones plásticas y a la perspectiva de género (Sala B, hasta el 30 de abril).







Por su parte, el Museo Rufino Tamayo Arte Contemporáneo continúa la difusión de la obra del artista oaxaqueño con la muestraRufino Tamayo. Mixografías, que ofrece uno de los muchos aportes conceptuales, técnicos y estéticos de Tamayo a la plástica del mundo: la mixografía, que consiste en la impresión con volúmenes y texturas (hasta el 2 de abril), además de Raphael Montañez Ortiz: Una retrospectiva contextual, primera exposición a gran escala dedicada al artista, activista y educador Montañez Ortiz, figura central del arte estadounidense de la posguerra (hasta el 2 de abril).







Últimos días de México bárbaro en la SAPS







Asimismo, la Sala de Arte Público Siqueiros presentará el sábado 25 de marzo a las 19:00 horas, como actividad final de la muestra México bárbaro, de Néstor Jiménez, una sesión de escucha titulada: La toma a la radio, en la cual los artistas Esteban Ferro Astaiza, Nancy Niñofeo, Nicté del Carmen y Sara Fernández compartirán una serie de sonidos y voces surgidos de los llamados de guerra hechos a través de la radio colombiana en 1948, en un hecho conocido como el "bogotazo", cuando grupos liberales tomaron la Radiodifusora Nacional de Colombia.







Este recinto ubicado en la calle Tres Picos, colonia Polanco, ofrece también las exposiciones permanentes Trazos de composición espacial para el mural La marcha de la humanidad, 1972-1973; Mural para una escuela del Estado de México, 1972-1973; y Homenaje a Vietnam 1968-1970, las cuales dan muestra del trabajo realizado por David Alfaro Siqueiros en las diferentes etapas de su vida.







Los recintos del Inbal están abiertos de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, y los domingos la entrada es libre al público en general.







Su visita este fin de semana puede ser una oportunidad ideal para peatones y ciclistas de recorrer la nueva Calzada Flotante, una obra que conecta a la Primera y Segunda secciones del Bosque de Chapultepec para garantizar el derecho al esparcimiento cultural y al deporte de todos los mexicanos. El recorrido va de la Glorieta de la Lealtad --en el Complejo Cultural Los Pinos-a la Avenida de los Compositores en la zona de lagos del Bosque de Chapultepec.