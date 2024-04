El Estudio De La Ópera De Bellas Artes Interpretará Canto A Lo Divino, En La Catedral Metropolitana

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), ofrecerá Canto a lo divino, concierto de música sacra que se llevará a cabo en la Catedral Metropolitana el jueves 25 de abril a las 18:00 h.

Las y los integrantes del EOBA ofrecerán interpretaciones magistrales de obras de reconocidos compositores, como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn, Gioachino Rossini, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Verdi, Franz Liszt, Pietro Mascagni, Gaetano Donizetti, entre otros. El repertorio incluirá desde el vigoroso coro de alabanza Laudamus te Gloria, de Vivaldi, hasta piezas emotivas como el Réquiem, de Gabriel Fauré, con los movimientos Pie Jesu, Liberame y Cantique de Jean Racine, Op.11.

En este concierto, el cual se realiza en colaboración con la Catedral Metropolitana, participarán las voces e instrumentistas: Alejandro Paz (barítono), Andrea Pancardo (mezzosoprano), Gabriel Vargas (contratenor), Gerardo Rodríguez (tenor), Hildelisa Hangis (soprano), Hugo Barba (barítono), José Luis Gutiérrez (tenor), Juan Marcos Martínez (barítono), Luz Valeria Viveros (soprano), Lili Nogueras (soprano), Mariana Echeverría (soprano), Mariana Sofía García (mezzosoprano), Miguel Brito (pianista) y Ricardo Galaviz (pianista).

Además de su importancia en contextos litúrgicos, la música sacra también ha influido en el desarrollo de la música secular. Importantes compositores han incorporado elementos de la música sacra en sus composiciones no religiosas, y viceversa.

Canto a lo divino se llevará a cabo el jueves 25 de abril a las 18:00 horas, en la Catedral Metropolitana, en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México.

